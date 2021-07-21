Как смертельные ДТП помогают народу воздействовать на власть

В обычные дни власть ведет себя в России, как оккупационная армия. Это сказал Александр Иванович Герцен больше ста пятидесяти лет тому назад. Но сейчас у нас случился депутат Госдумы Александр Хинштейн, огласивший желание оказать давление на следствие и суд. Депутат готов помочь нам в сожжении ведьмы. Дума за нас! Народ и партия едины! И суд переводит Башкирову из-под домашнего ареста в тюрьму. Она начинает мотать срок в СИЗО, куда заключена на два месяца. Народ, получивший поддержку, начинает любить и уважать власть.
До Башкировой мы учили всей страной имя Ирины Добржанской, сбившей в Брянске маму с дочкой. Ребенок погиб на месте. Ведьма должна была сгореть на костре и народ перекрывал улицы, требуя отмщения. Добржанская получила четыре года колонии-поселения.
А перед Добржанской мы всей страной выучили имя Анны Шавенковой, сбившей в Иркутске на тротуаре двух сестер. Одна из них умерла, вторая осталась инвалидом. Требуя сжечь ведьму, народ писал петиции, но не дождался поддержки от власти, и даже удостоился от нее плевка. Шавенкова не села, получив отсрочку на 14 лет и полностью избавившись от неприятностей по амнистии.
Нам очень важны подобные аварии. Модные ДТП сплачивают народ. Это единственный момент нашей жизни, когда мы превращаемся в общество. Мы становимся сплоченными, целеустремленными и требовательными. Нам важна казнь. Желательно ведьмы на костре. В средние века это было главным культурным событием. Публика занимала места на площади с ночи, чтобы утром вместе с детьми насладиться просмотром.
В остальные дни и по остальным поводам мы бесправны, никому не нужны и ни на что не смеем претендовать. Нам ничего не полагается, у нас ничего нет сейчас, и ничего хорошего не предвидится в будущем. И если оккупационная армия нам позволит, то мы на мгновение станем гражданами, ощутим себя силой, карающей и справедливой, и перестанем быть стадом. Нам очень не хватает ведьм и публичного сожжения на кострах.
Власть об этом знает, поэтому ведьм будет поставлять регулярно. Организация движения, работа ГАИ, подготовка в автошколах стабильны. Впереди еще много мгновений единения общества.