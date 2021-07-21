Как смертельные ДТП помогают народу воздействовать на власть

В обычные дни власть ведет себя в России, как оккупационная армия. Это сказал Александр Иванович Герцен больше ста пятидесяти лет тому назад. Но сейчас у нас случился депутат Госдумы Александр Хинштейн, огласивший желание оказать давление на следствие и суд. Депутат готов помочь нам в сожжении ведьмы. Дума за нас! Народ и партия едины! И суд переводит Башкирову из-под домашнего ареста в тюрьму. Она начинает мотать срок в СИЗО, куда заключена на два месяца. Народ, получивший поддержку, начинает любить и уважать власть.

До Башкировой мы учили всей страной имя Ирины Добржанской, сбившей в Брянске маму с дочкой. Ребенок погиб на месте. Ведьма должна была сгореть на костре и народ перекрывал улицы, требуя отмщения. Добржанская получила четыре года колонии-поселения.

А перед Добржанской мы всей страной выучили имя Анны Шавенковой, сбившей в Иркутске на тротуаре двух сестер. Одна из них умерла, вторая осталась инвалидом. Требуя сжечь ведьму, народ писал петиции, но не дождался поддержки от власти, и даже удостоился от нее плевка. Шавенкова не села, получив отсрочку на 14 лет и полностью избавившись от неприятностей по амнистии.