ГИБДД считает, что велосипедистам необходимо массово учить ПДД

Как уточняют сотрудники ДПС, самое распространённое нарушение среди водителей велосипедов — проезд через пешеходный переход. Хотя, на самом деле, пересекать дорогу по пешеходному переходу, правильно, лишь сойдя с транспортного средства и ведя его рядом.

В противном случае велосипедисту грозит штраф согласно части 2 статьи 12.29 КоАП РФ в размере 800 рублей. Однако, понимая, что они вряд ли будут остановлены инспектором (или вообще не зная ПДД), велобратия гоняет через переходы, не спешиваясь вовсе.

Между тем, ГИБДД все чаще фиксирует трагические ДТП, виновниками которых становятся граждане, управляющие не только средствами индивидуальной мобильности — электросамокатами и моноколесами, но и велосипедами.

При этом проблема с каждым днем становится все острее, однако чиновники, отвечающие за безопасность дорожного движения жуют, что называется, сопли, ничего толком не делая для ее решения. Однако, уверены эксперты портала «АвтоВзгляд», выход из создавшейся ситуации есть…