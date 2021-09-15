Могут ли посадить водителя за езду без ОСАГО

По некоторым данным, сегодня без полиса ОСАГО по дорогам страны ездит около 5 млн. автовладельцев. И штраф в 800 рублей их не пугает. При этом нарушители мотивируют свой отказ заключать договор страхования не только дороговизной последнего, но, главным образом, его полной никчемностью. Мол, адекватной денежной компенсации не получишь, а натуральное возмещение — ремонт в СТО — чистой воды надувательство в смысле качества и сроков. Однако гаишники, как выяснил портал «АвтоВзгляд», нашли, похоже, управу на «осаго-диссидентов».
При этом, как утверждают наши источники, довольно жесткие меры воздействия на нарушителей сотрудники ГИБДД стали применять чуть ли не по прямому указу страховщиков, теряющих на «отказника» миллиарды рублей.
А меры эти, заметим, не просто жесткие, но даже жестокие — до 15 суток административного ареста! Каким образом придорожные полицейские сажают водителей без ОСАГО и насколько это законно, вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд».