Могут ли посадить водителя за езду без ОСАГО

При этом, как утверждают наши источники, довольно жесткие меры воздействия на нарушителей сотрудники ГИБДД стали применять чуть ли не по прямому указу страховщиков, теряющих на «отказника» миллиарды рублей.

А меры эти, заметим, не просто жесткие, но даже жестокие — до 15 суток административного ареста! Каким образом придорожные полицейские сажают водителей без ОСАГО и насколько это законно, вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд».