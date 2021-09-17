Почему в России резко возросла популярность каршеринга

Как отмечают представители компании «Делимобиль», летом минувшего года в каршеринге наметились совершенно новые тренды. Во-первых, россияне перестали воспринимать краткосрочную аренду как внутригородской вид транспорта — увеличилось число междугородних поездок. Маршрутов с удаленностью более 150 км от Москвы за год стало больше почти в три раза (16 000 против 42 000).

Во-вторых, в три раза выросло количество суточных прокатов. Так, например, в «Делимобиле» водители арендовали машины на целый день в три раза чаще. Этому поспособствовали в том числе пандемия и введенные ограничения: многие уходили на «удаленку», продолжая работать с дачи.

Наконец, среди пользователей каршеринга стало на 38% больше женщин, если сравнивать периоды с января по август в 2020 и 2021 годах. Причем «рекордсменом» стал Санкт-Петербург — в Северной столице количество арендаторов-дам увеличилось в 1,7 раза.