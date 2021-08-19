Кого больше всего ненавидят на дороги пользователи каршеринга

Почти половина опрошенных водителей (43%) убеждена, что возраст рулевого — отнюдь не показатель мастерства. Интересно, что среди пользователей каршеринга респондентов, придерживающихся того же мнения, меньше — примерно 35%. Причем 10% из них наоборот считают, что чем автомобилист младше, тем он аккуратнее и осторожнее.

К слову, о новичках. Лишь 55% водителей на личном транспорте относятся к ним положительно: пропускают и уступают, приметив на заднем стекле восклицательный знак. Пользователи каршеринга к «зеленым» автомобилистам куда более лояльны: лишь 5% респондентов, периодически арендующих машины, не одобряют их присутствие на дорогах.

Чуть больше половины — а именно 53% опрошенных — признались, что их отношение к соседу по потоку не зависит от того, на каком автомобиле тот едет: собственном или арендованном. Еще 7% относятся к пользователям каршеринга крайне негативно. «Каршенгисты» же этого не понимают — треть из них и вовсе уверена, что водители на прокатных авто внимательнее тех, кто передвигается на личных.

Добавим, что в опросе, проведенном сервисом «Ситидрайв» совместно с ResearchMe, приняли участие более 1000 человек. В их числе — обычные водители и пользователи каршеринга из разных городов России.