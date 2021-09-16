ГИБДД придумала способ жестко наказывать водителей дважды за одно нарушение

МВД России распространило официальный пресс-релиз с опровержением сообщений в СМИ о дополнительных наказаниях для водителей за нарушения ПДД.
В публикации коллег речь шла о так называемых шторках на окнах автомобилей и о проблемах, которые сотрудники ГИБДД в регионах организовывают их владельцам помимо 500-рублевого штрафа. Пресс-служба правоохранительного ведомства дала просто блестящий в своей бессмысленности ответ на статью.
— Использование шторок, сеток, избыточной тонировки на передних боковых стеклах автомобилей, согласно п. 7.3. Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, не допускается, — сказано в сообщении ведомства.
А еще МВД подчеркнуло, что никаких изменений этой правовой нормы в последнее время не происходило и не планируется в обозримом будущем. В общем, получился типичный «закос под дурачка» от людей в погонах, сидящих на больших зарплатах в центральном аппарате министерства.
Дело в том, что СМИ писали отнюдь не о новом штрафе за неправильную тонировку или шторки, а о том, что помимо 500-рублевого постановления, сотрудники ДПС фактически наказывают водителей дополнительно. В частности, инспектора еще и оформляют «предписание» о демонтаже «шторок» или той же тонировки.
Если автовладелец в 10-дневный срок не снимет их с окон и не предъявит свое авто в ГИБДД для засвидетельствования этого факта, машину автоматически снимают с регистрации и езда на ней становится чревата лишением «прав». То есть, по сути, используется двойное наказание за одно и то же правонарушение.
Уж читать-то пиарщики в форме явно умеют и точно знают, о чем идет речь в статье. Но предпочли сделать вид, что все вокруг идиоты и не поймут их «гениального» хода — сделать вид, что не поняли сути публикации. Если же в полиции действительно не вникли в суть журналистского материала, то мы даже и не знаем, как характеризовать интеллектуальные способности сотрудников пресс-службы правоохранительного ведомства…
На самом деле, главная проблема, которую вскрыл этот печальный случай, гнездится отнюдь не в пресс-службе МВД. А в сотрудниках ГИБДД на местах, которые, похоже, нашли безотказный способ наказывать водителей многократно за практически любые правонарушения.
Напомним, что в последнее время стали появляться сообщения, согласно которым водителей за езду без ОСАГО «привлекают» не только по ст. 12.37 КоАП (800 рублей штрафа), но и по ст. 19.3 КоАП — «Неподчинение законному требованию полицейского». Что подразумевает до 15 суток ареста.
Не купил полис после первой остановки сотрудником ГИБДД? Получи «сутки»! Это помимо само собой разумеющегося штрафа за езду без «автогражданки». Похоже, полиция нащупала просто идеальный алгоритм зубодробительного наказания водителей за любое нарушение ПДД.
Вполне вероятно, что в ближайшем будущем он будет работать вот так: превысил человек за рулем разрешенную скорость — получил не только постановление о штрафе, но и предписание от полицейского «больше не нарушай ПДД». И как только гражданин еще раз «пошалит» хоть на 1 км/ч выше «нештрафуемого порога», его уже можно будет тащить в суд за «невыполнение законных распоряжений сотрудника». По этой статье вместо 15 суток ареста можно штраф до 4000 рублей «впаять». Что гораздо выгодней для государства, чем 500 ₽ «за скорость»!
Характерно, что доблестная пресс-служба МВД никак не отреагировала на ряд публикаций о «законных требованиях» сотрудников к ездокам без ОСАГО. Видимо, министерство ничего не имеет против масштабирования применения ст. 19.3 КоАП за любые правонарушения на дороге. Просто до выборов в Госдуму подобные «гениальные» идеи по закручиванию гаек для более чем 50-миллионного водительского электората внедрять в массовую практику может только карьерный самоубийца. А вот после выборов такое вполне можно организовать. В любом случае, ждать осталось не долго…