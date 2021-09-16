ГИБДД придумала способ жестко наказывать водителей дважды за одно нарушение

МВД России распространило официальный пресс-релиз с опровержением сообщений в СМИ о дополнительных наказаниях для водителей за нарушения ПДД.

В публикации коллег речь шла о так называемых шторках на окнах автомобилей и о проблемах, которые сотрудники ГИБДД в регионах организовывают их владельцам помимо 500-рублевого штрафа. Пресс-служба правоохранительного ведомства дала просто блестящий в своей бессмысленности ответ на статью.

— Использование шторок, сеток, избыточной тонировки на передних боковых стеклах автомобилей, согласно п. 7.3. Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, не допускается, — сказано в сообщении ведомства.

А еще МВД подчеркнуло, что никаких изменений этой правовой нормы в последнее время не происходило и не планируется в обозримом будущем. В общем, получился типичный «закос под дурачка» от людей в погонах, сидящих на больших зарплатах в центральном аппарате министерства.

Дело в том, что СМИ писали отнюдь не о новом штрафе за неправильную тонировку или шторки, а о том, что помимо 500-рублевого постановления, сотрудники ДПС фактически наказывают водителей дополнительно. В частности, инспектора еще и оформляют «предписание» о демонтаже «шторок» или той же тонировки.