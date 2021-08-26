От Москвы до Карелии за три часа: лихое путешествие на Mazda CX-5

Теплым ясным деньком 200 километров по отполированному асфальту скоростной трассы М-11 Mazda CX-5 пролетела на одном дыхании. А у водителя и пассажиров даже не было желания никуда сворачивать — хотелось долго и беззаботно мчаться с ветерком по прямой и наслаждаться сладкой эйфорией от свободного движения и созерцания бескрайних пейзажей за бортом.
Праздник свободного полета
Без полноприводной Mazda CX-5 с 2-литровым 150-сильным мотором такого праздника бы не случилось. На загородном шоссе «японец» ведет себя, как настоящий европейский аристократ — учтиво, с достоинством и предсказуемо. Он вежлив во всем: демонстрирует великолепную плавность хода, сбалансированные настройки руля и подвески. Управлять им одно удовольствие.
Адаптивный круиз-контроль, фиксирующий заданную безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля, — для «дальнобойщиков» «игрушка» незаменимая. Тем более, что в отличие от некоторых других производителей, у «Мазды» эта функция работает без нареканий. «Японец» мягко, без лишней нервозности притормаживает и также плавно ускоряется, освобождая водителя от дополнительных манипуляций.
Очень кстати пришелся ассистент контроля полосы движения, который деликатно напоминает о безопасной траектории движения. Как бы наш брат не ругал бездушную электронику, но все эти «пустячки» в длительных забегах крайне приятны.
К счастью, нужный поворот после Твери на 215-ом километре платной «Ленинградки» мы не прозевали, и через 15 километров прибыли в небольшой городок Лихославль…
Тверская Карелия
На вид это обычный, ничем не примечательный районный центр с железнодорожной станцией. Вот только на одном из симпатичных купеческих домиков с мезонином в центре города читаем вывеску: «Карельский национальный краеведческий музей». Но вроде бы до Карелии еще ехать и ехать…
Экспозиция музея состоит из старинной крестьянской утвари, предметов дореволюционного городского быта, памятных фото местных героев, трофеев Великой Отечественной войны. Словом, заведение в общем целом мало чем отличается от других провинциальных краеведческих выставок.
Но главной достопримечательностью оказались местные экскурсоводы, которые поведали нам, что с 1937 по 1939 год Лихославль был административным центром Карельского национального округа. Ведь в те времена в Тверской области проживало более 150 000 карел. На карельском языке здесь издавались книги и журналы, его преподавали в местных школах, так что финно-угры бережно хранили свои национальные традиции и передавали их детям.
Но в 1939 году грянул гром: политбюро ЦК ВКП(б) постановило ликвидировать Карельский национальный округ, а видные представители местной интеллигенции были репрессированы по сфабрикованному делу. Накануне советско-финской войны большевики побоялись образования карельского подполья на тверской земле, которое могло работать на врага. С тех пор всякая финно-угорская идентичность среди местного населения в Калиниской области стала, мягко говоря, нежелательной. Начался ускоренный процесс ассимиляции этой малой народности.
Пора узнать, откуда же здесь появились карелы? Их массовый исход с родного Карельского перешейка в Новгородские и Тверские земли начался XVII веке после подписания между Россией и Швецией Столбовского мира. Лютые норманны, завоевав у нас территории западного Приладожья, пытались огнём и мечом обратить местных жителей в свою протестантскую веру. А карелы к тому времени уж 400 лет как исповедовали православие. Вот сотни тысяч представителей этой народности и ушли на наш юго-восток.
Тверские буераки
Из Лихославля мы отправились в культурный центр нынешней Тверской Карелии — село Козлово (с ударением на первый слог). От Лихославля это 67 верст пути в непроглядную губернскую глушь, причем 30 из них — разухабистая грунтовка через дремучий лес. К тому же некоторые разбитые участки провинциального асфальта на этом маршруте оказались ничуть не лучше.
Вот тут-то городской кроссовер хорошенько встряхнулся после полусонного и невозмутимого полета по гладкому автобану. Как водится, в нашей провинции спешить не принято, поэтому пришлось максимально снижать скорость, чтобы форсировать местные буераки. Но надо отдать должное «японцу» — подвеска CX-5 оказалась на славу энергоемкой. Тем не менее, усталость дала о себе знать всем пассажирам, привыкшим к ровным столичным дорогам. Час с лишним нешуточной тряски по рытвинам и ухабам тверского проселка станет непростым испытанием даже для пассажиров представительского «вездехода», какая бы навороченная подвеска у него не была.
Вместе с тем у нас была прекрасная возможность оценить преимущества большого клиренса Mazda CX-5. 200 мм для городского паркетника — показатель достойный, и на сельских направлениях это важно, как и система полного привода. Правда, последняя в пути не пригодилась: нам повезло — дождя не случилось, грунт был сухой и нескользкий. Так что нас хоть и покачало изрядно, но «японец» достойно справился с бездорожьем. В провинциальной глуши водитель с такими возможностями кроссовера может чувствовать себя уверенно.
Козлово
Местные топонимы говорят сами за себя — Кава, Дупле, Гуммала, Райда, Виржу, Кало, Винжа, Горм. Но основными культурными центрами тверских карел считаются села с типично русскими названиями — Толмачи и Козлово (ударение на первый слог). В последнем дети в начальных классах изучают карельский язык. При этом внешне эти села ничем не отличаются от среднерусских. Впрочем, историк или этнограф сразу определит карельское селение по жилищам. Карельская изба имеет продолговатую форму, а в середине — простенок. Правда, таких домов с каждым годом здесь все меньше и меньше.
Национально-культурная автономия тверских карел официально действует с 1997 года, но с каждым годом их становится все меньше и меньше. Сейчас их насчитывается около 7000 человек.
Некоторые местные жители не оставляют реальные попытки возродить карельскую культуру на Тверской земле. Причем некоторые из них по национальности русские. Среди самых активных энтузиастов своей неуемной энергией прославился настоятель козловского прихода отец Дмитрий Лихачев. Он москвич и добровольно служит здесь уже 18 лет.
Как координатор социокультурного проекта «Наследие», отец Дмитрий делает массу полезных дел — восстанавливает огромный местный Введенский храм, организует в Козлово летние лагеря для детей с синдромом Дауна, собирает экспозицию для местного музея, устраивает паломнические поездки и строительно-реставрационные работы в окрестных селах, возрождает традиционные карельские ремесла. Кроме того, он один из вдохновителей ежегодного фестиваля Карельской культуры.
При общении с этим простым и в то же время харизматичным человеком, невольно заражаешься его мощной энергетикой, и ловишь себя на мысли, что в больших городах такие люди уже не живут. И ради таких встреч определенно стоит забираться в самые отдаленные медвежьи углы. Кажется, что уже только там прячутся настоящие герои нашего времени.
Увы, все добрые и бескорыстные начинания местного священника в деле возрождения карельской культуры могут оценить все меньше и меньше заинтересованных в этом людей. Ведь за 20 лет население в селе сократилось с 500 до 150 человек. Народ со своими традициями бесследно растворяется в больших городах…
Путь домой
На обратном пути у нас была возможность отдохнуть в уютных апартаментах Mazda CX-5. Японский интерьер выглядит на твердый премиум, при этом здесь нет никаких проблем с эргономикой и функциональностью. Добротно слаженный салон оснащен множеством бардачков, кармашков и вещевых отсеков, не говоря уже о вместительном багажнике объемом 442 л.
Комфорт и безопасность — не единственные приоритеты этого семейного малоразмерного кроссовера. Расход бензина CX-5 в смешанном режиме по паспорту составляет 7,2 л на 100 км, но, как оказалось, правды ради стоит приплюсовать еще 1,5 л, что вовсе не критично.
К тому же, СХ-5 со 150-сильным 2-литровым «атмосферником» и шестиступенчатым «автоматом» хоть и лишен спортивных амбиций, но «овощем» его уж точно не назовешь. Динамики хватает за глаза как в городских условиях, так и при обгоне фур на загородном шоссе. Так что японский кроссовер в любом случае заслужил звание комфортной и практичной семейной колесницы для длительных путешествий.