От Москвы до Карелии за три часа: лихое путешествие на Mazda CX-5

Теплым ясным деньком 200 километров по отполированному асфальту скоростной трассы М-11 Mazda CX-5 пролетела на одном дыхании. А у водителя и пассажиров даже не было желания никуда сворачивать — хотелось долго и беззаботно мчаться с ветерком по прямой и наслаждаться сладкой эйфорией от свободного движения и созерцания бескрайних пейзажей за бортом.

Праздник свободного полета

Без полноприводной Mazda CX-5 с 2-литровым 150-сильным мотором такого праздника бы не случилось. На загородном шоссе «японец» ведет себя, как настоящий европейский аристократ — учтиво, с достоинством и предсказуемо. Он вежлив во всем: демонстрирует великолепную плавность хода, сбалансированные настройки руля и подвески. Управлять им одно удовольствие.

Адаптивный круиз-контроль, фиксирующий заданную безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля, — для «дальнобойщиков» «игрушка» незаменимая. Тем более, что в отличие от некоторых других производителей, у «Мазды» эта функция работает без нареканий. «Японец» мягко, без лишней нервозности притормаживает и также плавно ускоряется, освобождая водителя от дополнительных манипуляций.

Очень кстати пришелся ассистент контроля полосы движения, который деликатно напоминает о безопасной траектории движения. Как бы наш брат не ругал бездушную электронику, но все эти «пустячки» в длительных забегах крайне приятны.

К счастью, нужный поворот после Твери на 215-ом километре платной «Ленинградки» мы не прозевали, и через 15 километров прибыли в небольшой городок Лихославль…