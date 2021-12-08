Как «решалы» легализуют в России автомобили на армянских номерах

Фото: АвтоВзгляд
В 2019 году в Россию хлынул поток дешевых и добротных автомобилей на армянском учете. Их стоимость позволила множеству людей закрыть «гаражный вопрос», что естественно вызвало бурю негодования у производителей и продавцов. Лазейку прикрыли, грубо расправившись с возмутителями спокойствия, но тут наступил 2021 год, и все изменилось. С подробностями портал «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Кризис перепроизводства сменился кризисом дефицита — в России упал рынок не из-за отсутствия спроса, а из-за отсутствия товара. Тут же выяснилось, что не так уж и бедны россияне: ведь находятся люди, которые за 1 750 000 рублей покупают Lada Vesta, а за 14 000 000 рублей — Toyota Land Cruiser. Однако таких, увы, не так уж много — абсолютному большинству приходится выбирать из существенно обнищавшего перечня подержанных машин. Или искать новые «возможности» (читай — лазейки в законодательстве).

Нет никаких сомнений, что в скором времени рынки Сибири и Дальнего Востока накроет волна «распилов» и «конструкторов», а центральной полосы — полчища машин из Европы. Однако есть и еще один «вариант», который уже не кажется таким безнадежным, как вчера — Армения. История с «армянским учетом» началась в 2019 году, когда из новообретенного собрата по Таможенному союзу начался поток автомобилей в Россию. Заградительных таможенных пошлин, в силу отсутствия собственного производства, в Армении не было, так что относительно свежие и «без пробега по РФ» японские и американские автомобили полились на дороги рекой. Ну кто откажется от минивэна Honda с уже переставленным на европейкий манер рулем или седана Ford для внутреннего рынка по цене Lada Granta? Да никто!

Фото из открытых источников

​Лоббистам всех мастей такой расклад, конечно, резал глаз. На «армянский учет» начались гонения: лазейку прикрыли, в бой пошли облавы на дорогах и многое другое. Не обошлось и без нашей природной «экономии»: чтобы не платить крошечную пошлину, утилизационный сбор и прочие «подати», россияне предпочли «подождать» с постановкой на учет. Дальше уже история: штрафные стоянки, суды и прочее.

Но, как известно, на каждый закон в России находится своя обходная схема: мгновенно появились конторы и умельцы, которые предлагают «помочь» с легализацией учета. В чем хитрость? Да все предельно просто: передвигаться на автомобиле с армянскими номерами может только гражданин Армении, поэтому за толику малую вам сделают ПМЖ. Оказывается, ездить на машине может только ее хозяин в течение 1 года по документам без права передачи — без проблем, транспорт переоформят дистанционно. Могут даже номера заменить, если скопилось слишком много штрафов! Остается только один вопрос: согласно законодательству, ездить на машине с номерами иностранного государства может только тот, кто пересек на этом самом авто границу. Но и тут, видимо, «есть варианты». К примеру, по генеральной доверенности кто-то завезет машину на территорию России, а дальше доставят до клиента, скажем, на эвакуаторе. На худой конец, клиент заберет ее сам.

Самый же распространенный вариант, на который действительно стоит обратить внимание — это оформление электронного ПТС и постановка на учет в России. Но такую операцию возможно сделать за умеренную плату для автомобилей, которые были ввезены в Армению и растаможены до октября 2014 года. И это, к слову, абсолютно законно.

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8 декабря 2021
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