Как «решалы» легализуют в России автомобили на армянских номерах

​Лоббистам всех мастей такой расклад, конечно, резал глаз. На «армянский учет» начались гонения: лазейку прикрыли, в бой пошли облавы на дорогах и многое другое. Не обошлось и без нашей природной «экономии»: чтобы не платить крошечную пошлину, утилизационный сбор и прочие «подати», россияне предпочли «подождать» с постановкой на учет. Дальше уже история: штрафные стоянки, суды и прочее.

Но, как известно, на каждый закон в России находится своя обходная схема: мгновенно появились конторы и умельцы, которые предлагают «помочь» с легализацией учета. В чем хитрость? Да все предельно просто: передвигаться на автомобиле с армянскими номерами может только гражданин Армении, поэтому за толику малую вам сделают ПМЖ. Оказывается, ездить на машине может только ее хозяин в течение 1 года по документам без права передачи — без проблем, транспорт переоформят дистанционно. Могут даже номера заменить, если скопилось слишком много штрафов! Остается только один вопрос: согласно законодательству, ездить на машине с номерами иностранного государства может только тот, кто пересек на этом самом авто границу. Но и тут, видимо, «есть варианты». К примеру, по генеральной доверенности кто-то завезет машину на территорию России, а дальше доставят до клиента, скажем, на эвакуаторе. На худой конец, клиент заберет ее сам.

Самый же распространенный вариант, на который действительно стоит обратить внимание — это оформление электронного ПТС и постановка на учет в России. Но такую операцию возможно сделать за умеренную плату для автомобилей, которые были ввезены в Армению и растаможены до октября 2014 года. И это, к слову, абсолютно законно.