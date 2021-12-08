Как «решалы» легализуют в России автомобили на армянских номерах

Кризис перепроизводства сменился кризисом дефицита — в России упал рынок не из-за отсутствия спроса, а из-за отсутствия товара. Тут же выяснилось, что не так уж и бедны россияне: ведь находятся люди, которые за 1 750 000 рублей покупают Lada Vesta, а за 14 000 000 рублей — Toyota Land Cruiser. Однако таких, увы, не так уж много — абсолютному большинству приходится выбирать из существенно обнищавшего перечня подержанных машин. Или искать новые «возможности» (читай — лазейки в законодательстве).
Нет никаких сомнений, что в скором времени рынки Сибири и Дальнего Востока накроет волна «распилов» и «конструкторов», а центральной полосы — полчища машин из Европы. Однако есть и еще один «вариант», который уже не кажется таким безнадежным, как вчера — Армения. История с «армянским учетом» началась в 2019 году, когда из новообретенного собрата по Таможенному союзу начался поток автомобилей в Россию. Заградительных таможенных пошлин, в силу отсутствия собственного производства, в Армении не было, так что относительно свежие и «без пробега по РФ» японские и американские автомобили полились на дороги рекой. Ну кто откажется от минивэна Honda с уже переставленным на европейкий манер рулем или седана Ford для внутреннего рынка по цене Lada Granta? Да никто!
Лоббистам всех мастей такой расклад, конечно, резал глаз. На «армянский учет» начались гонения: лазейку прикрыли, в бой пошли облавы на дорогах и многое другое. Не обошлось и без нашей природной «экономии»: чтобы не платить крошечную пошлину, утилизационный сбор и прочие «подати», россияне предпочли «подождать» с постановкой на учет. Дальше уже история: штрафные стоянки, суды и прочее.
Но, как известно, на каждый закон в России находится своя обходная схема: мгновенно появились конторы и умельцы, которые предлагают «помочь» с легализацией учета. В чем хитрость? Да все предельно просто: передвигаться на автомобиле с армянскими номерами может только гражданин Армении, поэтому за толику малую вам сделают ПМЖ. Оказывается, ездить на машине может только ее хозяин в течение 1 года по документам без права передачи — без проблем, транспорт переоформят дистанционно. Могут даже номера заменить, если скопилось слишком много штрафов! Остается только один вопрос: согласно законодательству, ездить на машине с номерами иностранного государства может только тот, кто пересек на этом самом авто границу. Но и тут, видимо, «есть варианты». К примеру, по генеральной доверенности кто-то завезет машину на территорию России, а дальше доставят до клиента, скажем, на эвакуаторе. На худой конец, клиент заберет ее сам.
Самый же распространенный вариант, на который действительно стоит обратить внимание — это оформление электронного ПТС и постановка на учет в России. Но такую операцию возможно сделать за умеренную плату для автомобилей, которые были ввезены в Армению и растаможены до октября 2014 года. И это, к слову, абсолютно законно.