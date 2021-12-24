Дилеры освоили новый способ «развода» автовладельцев при сдаче машины в трейд-ин

Повышенный спрос на новые машины в России породил у сотрудников официальных дилерских центров новые «предложения» к покупателям автомобилей. Об одном из них рассказала читательница портала «АвтоВзгляд». Девушка решила приобрести кроссовер VW Taos в салоне одного из старейших в России официальных дилеров немецкой марки — «Германика». При этом она намеревалась сдать в трейд-ин свой старенький Hyundai ix35 2012 года выпуска. Рыночная цена этого «корейца» на данный момент лежит в диапазоне 1,1—1,2 млн рублей.
Тут, кстати, невозможно не удержаться от упоминания ставшего теперь «новой нормальностью» жульнической манеры автодилеров. Просто прийти с деньгами и купить Taos можно. Но в этом случае модель обойдется на 300 000 рублей дороже, чем если вы сдадите в трейд-ин свою прежнюю машину. Героиня нашего рассказа положила глаз на кроссовер в комплектации «статус» на полном приводе. Без трейд-ина за него попросили 2,8 млн. Сдаешь свою старую машину в счет покупки — цена опускается до 2,5 млн. Как бы то ни было, но договорилась девушка с менеджерами автосалона о приобретении Volkswagen Taos — со сдачей своего «корейца» в трейд-ин.
Дело дошло до определения стоимости «старичка». Чем дороже его оценит автосалон, тем меньшую сумму кредита потом придется выплачивать автовладельцу. Оценкой «трейдовых» машин в автосалонах, как правило, занимается специально обученный человек. Так произошло и в описываемом случае.
В процессе общения хозяйки ix35 с этим персонажем, тот предложил девушке следующую комбинацию. Она платит ему лично 40 000 рублей, а он за это оценивает ее машину по максимальной планке. Слегка удивившись наглости менеджера, покупательница послала его с этой идеей «в пешее эротическое путешествие». Оценщик обиделся и в отместку назначил цену за Hyundai ix35 на уровне 820 000 рублей. При том, что точно такие машины сейчас торгуются на рынке, как мы уже сказали, не менее, чем за 1,1 млн. рублей.
Наша героиня «пригрозила» уйти за покупкой к другому дилеру, а заодно и привлекла внимание к ситуации других сотрудников автосалона. В результате организация согласилась принять ее «корейца» в зачет стоимости «немца» за 920 000 рублей, то есть на 100 000 дороже той суммы, что предложил клиентке оценщик. После чего обе стороны сделки ожидаемо остались довольны друг другом.
История с вымогательством со стороны менеджера закончилась, вроде бы хорошо. Но закавыка в том, что этот сотрудник наверняка точно также «подъезжает» к каждому, кто сдает в трейд-ин свой автомобиль в этом автосалоне. Не факт, что все клиенты попадаются на этот «развод». Но некоторые уж точно!
И наверняка коллеги этого оценщика в курсе подобных «шалостей». Но раз он продолжает трудиться в официальном, подчеркнем, дилерском центре, то ситуация всех определенно устраивает. Деньги, как мы знаем, лишними не бывают. Не исключено, что так происходит и потому, что теперь это стало нормальной практикой вообще для всех автосалонов, торгующих по системе трейд-ин. Редакции портала «АвтоВзгляд» очень хотелось бы ошибаться в своих предположениях. Но знание текущих рыночных реалий, увы, не позволяет.