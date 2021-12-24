Дилеры освоили новый способ «развода» автовладельцев при сдаче машины в трейд-ин

Повышенный спрос на новые машины в России породил у сотрудников официальных дилерских центров новые «предложения» к покупателям автомобилей. Об одном из них рассказала читательница портала «АвтоВзгляд». Девушка решила приобрести кроссовер VW Taos в салоне одного из старейших в России официальных дилеров немецкой марки — «Германика». При этом она намеревалась сдать в трейд-ин свой старенький Hyundai ix35 2012 года выпуска. Рыночная цена этого «корейца» на данный момент лежит в диапазоне 1,1—1,2 млн рублей.

Тут, кстати, невозможно не удержаться от упоминания ставшего теперь «новой нормальностью» жульнической манеры автодилеров. Просто прийти с деньгами и купить Taos можно. Но в этом случае модель обойдется на 300 000 рублей дороже, чем если вы сдадите в трейд-ин свою прежнюю машину. Героиня нашего рассказа положила глаз на кроссовер в комплектации «статус» на полном приводе. Без трейд-ина за него попросили 2,8 млн. Сдаешь свою старую машину в счет покупки — цена опускается до 2,5 млн. Как бы то ни было, но договорилась девушка с менеджерами автосалона о приобретении Volkswagen Taos — со сдачей своего «корейца» в трейд-ин.

Дело дошло до определения стоимости «старичка». Чем дороже его оценит автосалон, тем меньшую сумму кредита потом придется выплачивать автовладельцу. Оценкой «трейдовых» машин в автосалонах, как правило, занимается специально обученный человек. Так произошло и в описываемом случае.