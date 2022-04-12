Страховщики перестанут отсуживать деньги у виновников ДТП

фото globallookpress.com
Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс заявил, что страховые компании вынуждены будут выполнить указание Центробанка месячной давности. По данным портала «АвтоВзгляд», им придется отказаться от практики регрессных требований к виновникам ДТП.
Максим Строкер

– Норма закона об ОСАГО, согласно которой к автовладельцу, ставшему виновником ДТП вследствие неисправности его транспортного средства, мог быть применен регресс в случае отсутствия у него действующей диагностической карты, отменена с 12 апреля, — приводит пресс-служба РСА слова г-на Юргенса.

На самом деле Центробанк еще месяц назад «дал по рукам» страховым, опубликовав на своем официальном сайте «Информационное письмо об отдельных вопросах, связанных с правом регрессного требования страховщика к лицу, причинившему вред в рамках ОСАГО». В тексте документа говорится о незаконном характере практик страховщиков использовать «отмену техосмотра» в России для радикального снижения расходов на выплаты в рамках ОСАГО.

фото globallookpress.com

Ранее страховые компании придумали следующую схему. Раз машина виновника аварии (пусть и на законных основаниях) не проходила техосмотр, значит она могла иметь какие-либо неисправности на момент ДТП. Следовательно, возмещение ущерба пострадавшему можно переложить на виновника с использованием механизма так называемых регрессных требований. А поскольку с января 2022 года легковые машины, принадлежащие физлицам, освобождены от обязанности проходить обязательный техосмотр (кроме случаев купли-продажи и серьезного тюнинга), «под регресс» в скором времени могли попасть они все.

С помощью описанной выше хитрости, страховые компании могли в конце концов вообще прекратить выплаты по ОСАГО, перевалив это бремя на виновников аварий. Но в середине марта Центробанк одернул страховщиков, фактически назвав это «ноу-хау» незаконным. И вот только теперь главный лоббист «страхового сообщества», глава РСА Игорь Юргенс подтвердил, что указание ЦБ его коллегами услышано.

ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования
12 апреля 2022
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