Страховщики перестанут отсуживать деньги у виновников ДТП

– Норма закона об ОСАГО, согласно которой к автовладельцу, ставшему виновником ДТП вследствие неисправности его транспортного средства, мог быть применен регресс в случае отсутствия у него действующей диагностической карты, отменена с 12 апреля, — приводит пресс-служба РСА слова г-на Юргенса.

На самом деле Центробанк еще месяц назад «дал по рукам» страховым, опубликовав на своем официальном сайте «Информационное письмо об отдельных вопросах, связанных с правом регрессного требования страховщика к лицу, причинившему вред в рамках ОСАГО». В тексте документа говорится о незаконном характере практик страховщиков использовать «отмену техосмотра» в России для радикального снижения расходов на выплаты в рамках ОСАГО.