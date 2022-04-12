Страховщики перестанут отсуживать деньги у виновников ДТП

– Норма закона об ОСАГО, согласно которой к автовладельцу, ставшему виновником ДТП вследствие неисправности его транспортного средства, мог быть применен регресс в случае отсутствия у него действующей диагностической карты, отменена с 12 апреля, — приводит пресс-служба РСА слова г-на Юргенса.
На самом деле Центробанк еще месяц назад «дал по рукам» страховым, опубликовав на своем официальном сайте «Информационное письмо об отдельных вопросах, связанных с правом регрессного требования страховщика к лицу, причинившему вред в рамках ОСАГО». В тексте документа говорится о незаконном характере практик страховщиков использовать «отмену техосмотра» в России для радикального снижения расходов на выплаты в рамках ОСАГО.
Ранее страховые компании придумали следующую схему. Раз машина виновника аварии (пусть и на законных основаниях) не проходила техосмотр, значит она могла иметь какие-либо неисправности на момент ДТП. Следовательно, возмещение ущерба пострадавшему можно переложить на виновника с использованием механизма так называемых регрессных требований. А поскольку с января 2022 года легковые машины, принадлежащие физлицам, освобождены от обязанности проходить обязательный техосмотр (кроме случаев купли-продажи и серьезного тюнинга), «под регресс» в скором времени могли попасть они все.
С помощью описанной выше хитрости, страховые компании могли в конце концов вообще прекратить выплаты по ОСАГО, перевалив это бремя на виновников аварий. Но в середине марта Центробанк одернул страховщиков, фактически назвав это «ноу-хау» незаконным. И вот только теперь главный лоббист «страхового сообщества», глава РСА Игорь Юргенс подтвердил, что указание ЦБ его коллегами услышано.