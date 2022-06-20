Платить или нет, если пришел штраф ГИБДД без фотографии

С угнетающей регулярностью в тематических пабликах разных соцсетей появляются либо просьбы о помощи, либо возмущенные «вопли» автовладельцев, оказавшихся в достаточно стандартной ситуации: пришло уведомление о штрафе, а понять за что и где машину «щелкнула» камера автоматической фиксации — не получается. Потому, что нет никакой возможности ознакомиться с фото нарушения и текстом постановления, вынесенного по этому факту. «Картинки» просто нет! Как правило, под такими сообщениями немедленно возникает множество комментов, оставленных бедолагами, ранее попавшими в аналогичную ситуацию. Что подтверждает актуальность проблемы.
Получается, что тебе «прилетело» не настоящее постановление, а чье-то требование: заплати штраф и все! И никто даже не утруждается что-то там объяснять водителю — плати деньги ни о чем не спрашивая, не твоего ума дело знать, за что тебя наказывают…
Отчасти возникновение подобных ситуаций можно списать на то, что большинство сограждан для отслеживания штрафов ГИБДД пользуются теми или иными интернет-сервисами и приложениями на своих смартфонах. Разумеется, в этом месте можно сказать, что отсутствие «фоток» нарушений — проблема не пойми кем и неизвестно на какой «коленке» сварганенных программ для мобильников. Мол, пользуйтесь проверенными государственными сайтами и будет счастье. Но это тоже не панацея.
В частности, тот же «Автокод», судя по сообщениям пользователей, стал заметно хуже работать именно в части предоставления фотодоказательств нарушений где-то с лета 2020 года. Не иначе, коронавирус до него тогда добрался! Ладно, если бы дело было в глюках каких-то там «левых» приложений! Но часто даже на сайтах госуслуг и ГИБДД в подобные моменты точно также невозможно увидеть фотографию нарушения, за которое автомобилисту предлагается заплатить. Что касается сервиса проверки штрафов на официальном портале гибдд.рф, то он сам по себе просто обожает «висеть» — впадая в бесконечную задумчивость после введения посетителем соответствующего запроса. Так платить или не платить, увидев соответствующее уведомление с отсутствующим фото нарушения?
– Как правило, фотографии подгружаются на сайт госуслуг в течение 2—3 дней с даты вынесения постановления, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» автоюрист Михаил Никитин. — Когда есть сомнения в справедливости штрафа без фото, следует дождаться доставки полноценной копии постановления либо в «бумажном» виде, либо в раздел «уведомления» в личном кабинете на едином портале государственных услуг — если подключена онлайн доставка заказных писем (http://zakaznoe.pochta.ru). Исходя уже из полученного документа, следует принимать решение — платить или обжаловать постановление…
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