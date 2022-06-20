Платить или нет, если пришел штраф ГИБДД без фотографии

С угнетающей регулярностью в тематических пабликах разных соцсетей появляются либо просьбы о помощи, либо возмущенные «вопли» автовладельцев, оказавшихся в достаточно стандартной ситуации: пришло уведомление о штрафе, а понять за что и где машину «щелкнула» камера автоматической фиксации — не получается. Потому, что нет никакой возможности ознакомиться с фото нарушения и текстом постановления, вынесенного по этому факту. «Картинки» просто нет! Как правило, под такими сообщениями немедленно возникает множество комментов, оставленных бедолагами, ранее попавшими в аналогичную ситуацию. Что подтверждает актуальность проблемы.

Получается, что тебе «прилетело» не настоящее постановление, а чье-то требование: заплати штраф и все! И никто даже не утруждается что-то там объяснять водителю — плати деньги ни о чем не спрашивая, не твоего ума дело знать, за что тебя наказывают…

Отчасти возникновение подобных ситуаций можно списать на то, что большинство сограждан для отслеживания штрафов ГИБДД пользуются теми или иными интернет-сервисами и приложениями на своих смартфонах. Разумеется, в этом месте можно сказать, что отсутствие «фоток» нарушений — проблема не пойми кем и неизвестно на какой «коленке» сварганенных программ для мобильников. Мол, пользуйтесь проверенными государственными сайтами и будет счастье. Но это тоже не панацея.