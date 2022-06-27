Как столичные власти отметили Всемирный день мотоциклиста

Надо сказать, что место проведения мотопраздника выбрали неплохое — парк Северного речного вокзала, переживший два года назад масштабную реконструкцию. Повезло и с погодой: 30-градусная жара позволила самым маленьким поклонникам плескаться в фонтанах, а всем остальным — с особым удовольствием насладиться мороженым. И все это — под зажигательные хиты, пусть и не очень-то известных музыкальных групп, развлекавших публику со сцены.

Все же остальное, скорее, разочаровало, нежели впечатлило. Вот, например, мотовыставка — организаторы обещали большую экспозицию ретро-мототехники, уникальные байки из музея Гаража особого назначения, стильные современные мотоциклы. По факту же выкатили несколько «Днепров», довоенных BMW и парочку кастом-проектов. Интересно? Безусловно. Но лишь тем, кто никогда раньше не бывал на мотовыставках. Завсегдатаи же их неоднократно видели.

Можно предположить, что бедность выставки связана с тем, что в минувшие выходные в столице проходило еще несколько куда более масштабных мотособытий. Понимая, что показывать гостям нечего, организаторы могли бы сделать упор на развлекательную программу, однако и тут, по сути, не случилось. Да, была скромная фотовыставка, квизы, парад техники. Но все настолько пресное, что сложилось впечатление, будто праздник проводился не для народа, а для галочки.

Впрочем, как известно, лучше один раз увидеть. А потому предлагаем посмотреть фоторепортаж портала «АвтоВзгляд» — здесь.