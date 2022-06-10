Правительство выделило десятки миллиардов рублей на реконструкцию трасс М1 и М4

— Более 18,5 млрд рублей будет дополнительно направлено в 2022 году на реконструкцию и расширение федеральных трасс М1 «Беларусь» и М4 «Дон». Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — сказано в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ.

Отмечается, что реконструкция этих шоссе идет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На состоявшемся в минувший четверг заседании правительства Мишустин заявил, что модернизация дорожной инфраструктуры увеличит скорость доставки товаров до конечного потребителя, а также уменьшит нагрузку на водителей благодаря снижению числа дорожных заторов.

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