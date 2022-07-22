Как дурят водителей умельцы заправить автокондиционер прямо на обочине

Первым делом стоит вспомнить, что работа кондиционера зависит от наличия в нем фреона, а не от его качества и срока годности, коего вообще-то нигде не написано. Есть немало примеров, когда кондиционер, заправленный и пять, и семь лет назад прекрасно справляется со своими обязанностями. Второй важный момент — объем «целебного» газа. С ударением на последнее слово: он там может либо быть, либо не быть! Он же газ! Даже минимальное, тоньше волоса отверстие станет достаточной причиной для полной и всеобъемлющей пустоты в системе. А тут уж сколько не заправляй — все впустую.

Если машина не холодит, то нужно сначала выявить причину, а уж потом заниматься ее заправкой. В трех случаях из четырех виноваты протертые, поврежденные или просто проржавевшие трубки, еще четверть вины — на самой муфте. И всех их, увы, заправкой не вылечишь. Впрочем, не это главное.

В связи с февральскими событиями, в России наблюдается острая нехватка фирменного фреона. Он сначала подорожал втрое, а потом просто исчез. Есть китайский, который представляет собой невнятную и непонятную жижу, воспринять которую некоторые особо хрупкие системы просто не смогут. Кстати, обычно в «сменный» газ добавляют специально масло, которое и систему смазывает, и утечку показывает. Так вот, перед сменой остатки надо бы убрать, слить. Сделают это на обочине? Конечно, нет.

И напоследок: кондиционер — не самое сложный, но очень надежный узел. Однако, как ни странно, он тоже нуждается в обслуживании. Радиатор нужно мыть, шланги инспектировать, а систему — прочищать. Сделав вышеописанные операции, можно добиться куда лучшего результата, чем на обочине Краснодарского края.