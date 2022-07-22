Как дурят водителей умельцы заправить автокондиционер прямо на обочине

Аэропорты закрыты на неопределенный срок, а удовольствие провести два дня в вагоне поезда — не для слабонервных. Большинство россиян в 2022 году поехали на юг на личном автомобиле: М4 «Дон», ночевка в Каменске-Шахтинском, ростовская пробка, поворот на Краснодар, а дальше — куда кошелек позволит. Последние километры — самые тяжелые. Во-первых, предвосхищение долгожданного отпуска, моря и прочих чудес. Во-вторых, лютая жара, которая в этом году свалилась на курорты Краснодарского края.
В полдень температура за бортом достигает астрономических +40 градусов, справиться с которыми может далеко не каждый кондиционер. В голову начинают закрадываться масли про «надо было заправить, наверное, чтобы холоднее дул». А тут, как услышали, ей богу, широко представленное на дороге предложение: в каждом населенном пункте не менее 2—3 «умельцев» предлагают заправить кондиционер прямо на обочине! Вот оно решение, казалось бы! Дальше поедем, покрываясь льдом!
Цена удовольствия — от трех до пяти тысяч рублей. Но измученные глаза домочадцев способствуют подвигу: купюра перетекает в карман «заправщика», к машине подключаются неведомый шланг, несколько минут шипения и, о чудо! Нет, не чудо. В лучшем случае ничего не изменится, в худшем — станет жарче. И тому есть сразу несколько причин.
Первым делом стоит вспомнить, что работа кондиционера зависит от наличия в нем фреона, а не от его качества и срока годности, коего вообще-то нигде не написано. Есть немало примеров, когда кондиционер, заправленный и пять, и семь лет назад прекрасно справляется со своими обязанностями. Второй важный момент — объем «целебного» газа. С ударением на последнее слово: он там может либо быть, либо не быть! Он же газ! Даже минимальное, тоньше волоса отверстие станет достаточной причиной для полной и всеобъемлющей пустоты в системе. А тут уж сколько не заправляй — все впустую.
Если машина не холодит, то нужно сначала выявить причину, а уж потом заниматься ее заправкой. В трех случаях из четырех виноваты протертые, поврежденные или просто проржавевшие трубки, еще четверть вины — на самой муфте. И всех их, увы, заправкой не вылечишь. Впрочем, не это главное.
В связи с февральскими событиями, в России наблюдается острая нехватка фирменного фреона. Он сначала подорожал втрое, а потом просто исчез. Есть китайский, который представляет собой невнятную и непонятную жижу, воспринять которую некоторые особо хрупкие системы просто не смогут. Кстати, обычно в «сменный» газ добавляют специально масло, которое и систему смазывает, и утечку показывает. Так вот, перед сменой остатки надо бы убрать, слить. Сделают это на обочине? Конечно, нет.
И напоследок: кондиционер — не самое сложный, но очень надежный узел. Однако, как ни странно, он тоже нуждается в обслуживании. Радиатор нужно мыть, шланги инспектировать, а систему — прочищать. Сделав вышеописанные операции, можно добиться куда лучшего результата, чем на обочине Краснодарского края.