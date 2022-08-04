5 хитрых способов «развода» на деньги и бензин на региональных АЗС

Случаи афер на автомагистралях в целом и на автозаправочных станциях в частности, в пиковый сезон летних отпусков увеличивается в разы. Любая АЗС и вовсе может превратится в очаг криминалитета с различными схемами обмана честных водителей.
К примеру, многие водители сталкивались с тем, что у кассира, сидящего на «заправке», нет сдачи. Пустяк же, когда речь заходит о мелочи в виде пары рублей. Но знайте, сдачи у такого кассира нет всегда. И если заправка оживленная, то можно только представить, сколько такой виртуоз зарабатывает в сезон. Впрочем, бороться с этим можно довольно просто, разменяв перед поездкой крупную купюру на мелочь. А наличие банковской карты и вовсе снимает эту головную боль.
А вот от некачественного топлива и его подмены не застрахован никто. Чаще всего с этим сталкиваются дальнобойщики зимой, для которых морозостойкая солярка сродни живительной влаги в пустыне. Ведь если вам обещают зимнюю солярку, а наливают летнюю или некачественную с дешевыми присадками, то при минусовой температуре она зажилируется, забив топлевопроводы и встав мертвым грузом в баке. И чтобы растопить ее потребуется много времени. А его у грузоперевозчиков как раз-таки в обрез.
Впрочем, и летом на заправках можно столкнуться с подобным. Ну, кто сходу заметит разницу между АИ−95 и АИ−92? А между тем, бывают случаи, когда вместо высокооктанового топлива автомобилистам заливают в ту же цену дешевый, а то и вовсе некачественный бензин. Чтобы избежать этого, лучше всего заправляться на сетевых заправках. И, главное, всегда сохранять чек, который, случись что, поможет в разбирательстве с АЗС-мошенником.
Однако сетевой брендинг, нейминг и франшиза на «заправке» — еще ничего не значат. Есть такие АЗС, которые, прикрываясь честным именем, ведут далеко нечестные игры с автовладельцами. Одной рукой они выполняют условия франшизы, продавая необходимые объемы качественного топлива. А другой — закупают некачественный бензин и дизтопливо у сомнительных поставщиков. А посему нужно быть бдительным, и стараться не заправляться там, где станцией владеет и управляет какой-нибудь ИП или ООО «Рога и копыта».
Летом на автомагистралях, помимо «иранцев» на старых машинах «премиального» сегмента с фамильными перстнями, много попрошаек и на АЗС. Истории, как всегда, слезливые: «ограбили барсеточники», «кончилось топливо, а денег нет» и прочие «разводы». Есть и те, кто спокойно отдает такому сдачу, потому что «жертва» была убедительна. Если столкнулись с таким попрошайкой, скорее всего, это мошенник.
Бывает и так, что сами заправщики, если за ними не следят, сливают часть топлива в заготовленную канистру. Таким образом, недолив может составлять и два, и пять литров. Схема рабочая, если клиент попросил «до полного». В этом случае, когда бак уже заполнен, можно слить хоть десять литров. В общем, тут, главное, не терять бдительности. И если уж сами не заправляете машину, то хотя бы проследите за действиями того, кому это доверили.
Путешествие и отпускная эйфория — это, конечно, хорошо. Но не стоит забывать о безопасности и подвохах, которые могут ожидать водителя на пути к конечной цели своей поездки. Будьте бдительны.