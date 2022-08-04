5 хитрых способов «развода» на деньги и бензин на региональных АЗС

Фото: АвтоВзгляд
Дело Остапа Бендера живет. Мошенники разных мастей изобретают все новы, и новые способы отъема денежных средств у честных граждан. И, конечно же, их особое внимание привлекают автомобилисты, потоки которых сегодня хлынули на Юг России. Портал «АвтоВзгляд» выяснил схемы мошенничества на АЗС, «благодаря» которым честный автомобилист может остаться без денег.
Ефим Розкин

Случаи афер на автомагистралях в целом и на автозаправочных станциях в частности, в пиковый сезон летних отпусков увеличивается в разы. Любая АЗС и вовсе может превратится в очаг криминалитета с различными схемами обмана честных водителей.

К примеру, многие водители сталкивались с тем, что у кассира, сидящего на «заправке», нет сдачи. Пустяк же, когда речь заходит о мелочи в виде пары рублей. Но знайте, сдачи у такого кассира нет всегда. И если заправка оживленная, то можно только представить, сколько такой виртуоз зарабатывает в сезон. Впрочем, бороться с этим можно довольно просто, разменяв перед поездкой крупную купюру на мелочь. А наличие банковской карты и вовсе снимает эту головную боль.

А вот от некачественного топлива и его подмены не застрахован никто. Чаще всего с этим сталкиваются дальнобойщики зимой, для которых морозостойкая солярка сродни живительной влаги в пустыне. Ведь если вам обещают зимнюю солярку, а наливают летнюю или некачественную с дешевыми присадками, то при минусовой температуре она зажилируется, забив топлевопроводы и встав мертвым грузом в баке. И чтобы растопить ее потребуется много времени. А его у грузоперевозчиков как раз-таки в обрез.

Впрочем, и летом на заправках можно столкнуться с подобным. Ну, кто сходу заметит разницу между АИ−95 и АИ−92? А между тем, бывают случаи, когда вместо высокооктанового топлива автомобилистам заливают в ту же цену дешевый, а то и вовсе некачественный бензин. Чтобы избежать этого, лучше всего заправляться на сетевых заправках. И, главное, всегда сохранять чек, который, случись что, поможет в разбирательстве с АЗС-мошенником.

Фото: АвтоВзгляд

Однако сетевой брендинг, нейминг и франшиза на «заправке» — еще ничего не значат. Есть такие АЗС, которые, прикрываясь честным именем, ведут далеко нечестные игры с автовладельцами. Одной рукой они выполняют условия франшизы, продавая необходимые объемы качественного топлива. А другой — закупают некачественный бензин и дизтопливо у сомнительных поставщиков. А посему нужно быть бдительным, и стараться не заправляться там, где станцией владеет и управляет какой-нибудь ИП или ООО «Рога и копыта».

Летом на автомагистралях, помимо «иранцев» на старых машинах «премиального» сегмента с фамильными перстнями, много попрошаек и на АЗС. Истории, как всегда, слезливые: «ограбили барсеточники», «кончилось топливо, а денег нет» и прочие «разводы». Есть и те, кто спокойно отдает такому сдачу, потому что «жертва» была убедительна. Если столкнулись с таким попрошайкой, скорее всего, это мошенник.

Бывает и так, что сами заправщики, если за ними не следят, сливают часть топлива в заготовленную канистру. Таким образом, недолив может составлять и два, и пять литров. Схема рабочая, если клиент попросил «до полного». В этом случае, когда бак уже заполнен, можно слить хоть десять литров. В общем, тут, главное, не терять бдительности. И если уж сами не заправляете машину, то хотя бы проследите за действиями того, кому это доверили.

Путешествие и отпускная эйфория — это, конечно, хорошо. Но не стоит забывать о безопасности и подвохах, которые могут ожидать водителя на пути к конечной цели своей поездки. Будьте бдительны.

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4 августа 2022
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