5 хитрых способов «развода» на деньги и бензин на региональных АЗС

Случаи афер на автомагистралях в целом и на автозаправочных станциях в частности, в пиковый сезон летних отпусков увеличивается в разы. Любая АЗС и вовсе может превратится в очаг криминалитета с различными схемами обмана честных водителей.

К примеру, многие водители сталкивались с тем, что у кассира, сидящего на «заправке», нет сдачи. Пустяк же, когда речь заходит о мелочи в виде пары рублей. Но знайте, сдачи у такого кассира нет всегда. И если заправка оживленная, то можно только представить, сколько такой виртуоз зарабатывает в сезон. Впрочем, бороться с этим можно довольно просто, разменяв перед поездкой крупную купюру на мелочь. А наличие банковской карты и вовсе снимает эту головную боль.

А вот от некачественного топлива и его подмены не застрахован никто. Чаще всего с этим сталкиваются дальнобойщики зимой, для которых морозостойкая солярка сродни живительной влаги в пустыне. Ведь если вам обещают зимнюю солярку, а наливают летнюю или некачественную с дешевыми присадками, то при минусовой температуре она зажилируется, забив топлевопроводы и встав мертвым грузом в баке. И чтобы растопить ее потребуется много времени. А его у грузоперевозчиков как раз-таки в обрез.

Впрочем, и летом на заправках можно столкнуться с подобным. Ну, кто сходу заметит разницу между АИ−95 и АИ−92? А между тем, бывают случаи, когда вместо высокооктанового топлива автомобилистам заливают в ту же цену дешевый, а то и вовсе некачественный бензин. Чтобы избежать этого, лучше всего заправляться на сетевых заправках. И, главное, всегда сохранять чек, который, случись что, поможет в разбирательстве с АЗС-мошенником.