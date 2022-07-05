Авито: подтвержденным на Госуслугах аккаунтам больше доверяют

Ежедневно на платформе подтверждают личные кабинеты около 5, 5 тысяч пользователей, из них примерно 600 — через профиль на Госуслугах. Это позволяет увеличить доверие со стороны покупателей.

На текущий момент более 3 млн. пользователей Авито подтвердили свои профили на площадке различными доступными способами, в этом случае в личном кабинете отображается специальный цифровой знак. Именно такой знак и позволяет привлечь больше внимания к профилю владельца и предлагаемым им товарам или услугам.

Также активные пользователи платформы активно используют двухфакторную аутентификацию, что означает помимо введения логина и пароля от личного кабинета подтверждение входа по смс на привязанный номер телефона.

«Мы стали первой компанией, которая реализовала сервис подтверждения аккаунта через Госуслуги. Как крупнейшая платформа для коммерции, мы заботимся о повышении прозрачности сделок и внедряем новые технологии, чтобы сделать использование сервиса максимально удобным и безопасным на каждом этапе. Мы уверены, что возможность верификации аккаунта через Госуслуги, повысит ощущение уверенности и защищенности пользователей при взаимодействии на платформе», — говорит директор департамента безопасности Авито Андрей Рыбинцев.