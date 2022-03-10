Вопреки кризису: «Авито» поддержит российский рынок автомобилей с пробегом

Компания объявила о запуске так называемого пакета мер поддержки для предпринимателей. Чтобы помочь им и их клиентам в столь непростое время, вводятся новые инструменты продвижения, корректируются тарифы, появляются аналитические сервисы. Инициативы направлены на содействие малому, среднему и крупному бизнесу во всех «вертикалях» платформы: «Товарах», «Недвижимости», «Услугах», «Работе» и «Авто».
Что же конкретно предлагается для автомобильного сегмента? Во-первых, вложение дополнительных ресурсов в развитие сервисов для автосалонов. В частности, «Авито. Аукцион», уже запущенный в шести пилотных городах, и Maxposter — программу управления дилерским бизнесом. Они позволят выкупать у частников больше машин, компенсируя потерю притока автомобилей по trade in-сделкам.
Во-вторых, компания «Авито» намерена поддержать дилеров передачей актуальной аналитики и экспертизы о состоянии рынка, чтобы те могли оперативно принимать правильные и наиболее эффективные решения. В-третьих — усилить меры для проверки достоверности объявлений, размещенных автосалонами и перекупщиками. А это не только приведет большее количество клиентов к дилерам, ведущим честный бизнес, но и защитит самих покупателей.
— Цель «Авито» сегодня как платформы для бизнеса — поддерживать малое и среднее предпринимательство, а также крупный бизнес. Мы готовы постоянно обновлять и расширять планы по поддержке клиентов в тех категориях, где это наиболее необходимо. Мы продолжим развивать нашу площадку, чтобы дать предпринимателям и партнерам полезный инструментарий и уверенность в завтрашнем дне, — отметил Владимир Правдивый, генеральный директор «Авито».