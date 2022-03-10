Вопреки кризису: «Авито» поддержит российский рынок автомобилей с пробегом

Компания объявила о запуске так называемого пакета мер поддержки для предпринимателей. Чтобы помочь им и их клиентам в столь непростое время, вводятся новые инструменты продвижения, корректируются тарифы, появляются аналитические сервисы. Инициативы направлены на содействие малому, среднему и крупному бизнесу во всех «вертикалях» платформы: «Товарах», «Недвижимости», «Услугах», «Работе» и «Авто».

Что же конкретно предлагается для автомобильного сегмента? Во-первых, вложение дополнительных ресурсов в развитие сервисов для автосалонов. В частности, «Авито. Аукцион», уже запущенный в шести пилотных городах, и Maxposter — программу управления дилерским бизнесом. Они позволят выкупать у частников больше машин, компенсируя потерю притока автомобилей по trade in-сделкам.