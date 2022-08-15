Почему автомобилисты начали массово «плевать» на сотрудников ГИБДД

О том, как обитающие там «оборотни в погонах» могли «запрессовать» вообще любого проезжающего мимо автомобилиста — вплоть до фальсификации уголовного дела. Но это все было тогда, когда активную водительскую жизнь вели те, кому сейчас за 45 лет. Что же сейчас видят на дорогах более молодые драйверы, те, кто начал рулить в середине 2000-х и позже? Картина совершенно иная. Стационарных постов ГИБДД нет. Полицейских вообще мало — за штрафы теперь, фактически, отвечают камеры. Когда машину останавливают патрульные, то в подавляющем большинстве случаев общаются с водителем корректно. Если ничего не нарушаешь, никто тебе мнимых «грехов» приписать не пытается.

Видеорегистраторы, стоящие чуть ли не в каждом первом автомобиле, дают исчерпывающую картину практически любого дорожного инцидента, а соцсети моментально разносят по всему миру подробности каждого скандала. Миллионам российских водителей, в отличии от их предшественников «родом из СССР», сейчас, по большому счету, абсолютно плевать: сколько впереди патрулей ГИБДД и чем они там занимаются.

Можно сказать, что сотрудник дорожной полиции превратился для массового российского автомобилиста практически в пустое место, которое иногда просит показать «права» и СТС, а потом желает «счастливого пути», не более того. И это прекрасно! Уже только по одной этой причине лично я не хочу «back in USSR»…