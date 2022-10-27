Абонент недоступен: как Моспаркинг дурит и обирает водителей

Утро началось не с кофе. Попытка оплаты в приложении «Парковки России» потерпела фиаско из-за, по традиции, якобы отсутствия связи с Сетью. С этой проблемой, даже при отсутствии VPN, московские автомобилисты сталкиваются регулярно. Но что делать, когда ты приехал в центр города, тебя уже ждут, а переставить машину вне зоны действия злокозненного приложения совершенно некуда?

Конечно, оставляешь авто на месте «отсутствия связи» и идешь по делам в полной уверенности, что к твоему возвращению Сеть «найдется», а ты спокойно, как и обещали чиновники транспортного цеха, сможешь поменять время начала парковки и оплатить ее в положенном объеме. Но не тут-то было. Оказывается, время начала парковки можно изменить только в том случае, если она не была завершена досрочно. И никак иначе.

То есть если вы, как и автор этих строк, не смогли оплатить начало парковки вовремя (не по своей вине даже), после выяснили, что предложенная вами сессия началась и оплатили ее, а потом узнали, что началась она совсем не в том месте, где стоит ваша машина, (именно так все и случилось у меня — это флеш-рояль, да), то шансов избежать штрафа почти нет. Или вам нужно выждать час новой парковочной сессии, оплатить ее полностью, а потом вновь начинать попытки изменить время начала парковки — то есть оплатить этот лишний потерянный вами час, плюс еще все то время, которое вы уже оплатили ранее по неправильному адресу парковки.