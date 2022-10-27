Абонент недоступен: как Моспаркинг дурит и обирает водителей

Утро началось не с кофе. Попытка оплаты в приложении «Парковки России» потерпела фиаско из-за, по традиции, якобы отсутствия связи с Сетью. С этой проблемой, даже при отсутствии VPN, московские автомобилисты сталкиваются регулярно. Но что делать, когда ты приехал в центр города, тебя уже ждут, а переставить машину вне зоны действия злокозненного приложения совершенно некуда?
Конечно, оставляешь авто на месте «отсутствия связи» и идешь по делам в полной уверенности, что к твоему возвращению Сеть «найдется», а ты спокойно, как и обещали чиновники транспортного цеха, сможешь поменять время начала парковки и оплатить ее в положенном объеме. Но не тут-то было. Оказывается, время начала парковки можно изменить только в том случае, если она не была завершена досрочно. И никак иначе.
То есть если вы, как и автор этих строк, не смогли оплатить начало парковки вовремя (не по своей вине даже), после выяснили, что предложенная вами сессия началась и оплатили ее, а потом узнали, что началась она совсем не в том месте, где стоит ваша машина, (именно так все и случилось у меня — это флеш-рояль, да), то шансов избежать штрафа почти нет. Или вам нужно выждать час новой парковочной сессии, оплатить ее полностью, а потом вновь начинать попытки изменить время начала парковки — то есть оплатить этот лишний потерянный вами час, плюс еще все то время, которое вы уже оплатили ранее по неправильному адресу парковки.
Наверняка у вас уже вскипел мозг от попытки разобраться во всех нюансах этого увлекательного квеста под названием «удобная опция для изменения времени начала оплаты парковки». И это мы еще не касаемся вопроса о том, как вам вернуть ваши деньги за оплату парковки по неправильно установленному приложением адресу…
И вот что еще в этой истории удивляет. По данным АМПП, продолжительность парковки в июле 2020 года близилась к 55 минутам, а местами — к 40 минутам. По данным опроса портала SuperJob, в сентябре 2021 года около 36% автомобилистов проводят на парковке менее одного часа, 37% — от одного до трех часов. Как правило, чтобы не попасть на штраф, люди заблаговременно выбирают время парковки с запасом — полный час, полтора или полных два и так далее, а потом завершают парковку досрочно.
И располагающий этими данными Моспаркинг сто процентов в курсе этого. Поэтому вопрос о том, почему нельзя менять время начала парковки, если она была досрочно завершена — не стоит. Это сделано специально для того, чтобы заработать на добросовестно оплачивающих парковку гражданах. Ну не для повышения же оборачиваемости паркомест!
– И заработать тут можно немало, ведь в подобных случаях что ГКУ «АМПП», что районные или городской суды занимают формальную позицию. Мол, оплата не произошла в течение 5 минут с момента первой фотофиксации, значит виновен, а перебои с Сетью или геолокацией, сбои приложения или отсутствие паркоматов никого не волнуют, — пояснил порталу «АвтоВзгляд» юрист Михаил Никитин.
В Моспаркинге, кстати, на эту душещипательную историю отреагировали стандартно без эмпатии: пишите на транспортный портал, мы сожалеем. Сожалеем о том, что вы теперь почти гарантированно будете должны нам пять тысяч рублей только из-за того, что наше приложение в очередной раз дало сбой, но помочь вам ничем не хотим.
И вот этот подход, и все эти невероятные сложности с оспариванием парковочных штрафов не меняются уже почти десятилетие. Вместо продуктивной работы, творчества, каких-то интересных занятий, люди из раза в раз, из года в год вынуждены терпеть и унижаться бессмысленными объяснениями с этим хамоватым сервисом. И ничего не меняется…