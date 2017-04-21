LADA Vesta попала в лохотрон: как мошенники наживаются на АВТОВАЗе

Фото: Алексей Гусев
В последнее время участились случаи мошенничества, связанные с якобы проведенными лотереями и розыгрышами, по результатам которых «вы стали счастливым обладателем главного приза — LADA Vesta». Но не спешите радоваться внезапному счастью — это «развод».
Вячеслав Василенко

Жизнь современного общества в социальных сетях, месседжерах и прочих интернетах открывает аферистам колоссальные возможности для обмана доверчивых пользователей. Если вы еще не успели стать одним из миллионов облапошенных «юзеров», то и не торопитесь — мы расскажем о том, как не попасть на уловки активизировавшихся мошенников.

Ну что, любители «полайкать» под фотографиями «отфотошопленных» красавиц в соцсетях, вы еще не получили сообщение о выигранной вами в случайном порядке LADA Vesta? Ждите: то, что оно придет, сомневаться не стоит. Правда, чтобы забрать приз, потребуется внести 0,5−1% от стоимости автомобиля (понятное дело — в топовом исполнении) путем перевода денежных средств на виртуальный кошелек, либо номер мобильного телефона. Согласитесь, вкуснейшее предложение! Да только после того, как денежки будут отправлены на указанные реквизиты, от устроителя чудо-акции вы не получите ни «Весты», ни вестей.

Фото: Вячеслав Василенко

Если вы один из трех с половиной человек на планете, которых не интересуют социальные сети и прочие «инстаграмы», то подарок прилетит к вам прямо по SMS. Очередное ПАО, прикидывающееся АВТОВАЗом, с огромным удовольствием отдаст владельцу данного абонентского номера новехонькую LADA Vesta. Для получения машины оператор любезно предложит внести символическую сумму в виде 5000−6000 рублей (за подготовку документов и оформление автомобиля) на магический электронный счет или тот же «мобильник», после чего — не верите? — связь с ним прервется раз и навсегда.

Аналогичные акции проходят и по «вацапу», и по «вайберу», и на различных интернет-сайтах с характерной символикой LADA, а некоторым (вероятно, самым-самым VIP-клиентам) даже собственнолично звонят на телефон. Масштабы подобного рода афер выросли до такого уровня, что о них знают и мобильные операторы, и представители call-центров, и системщики виртуальных кошельков.

Фото: АВТОВАЗ

Надо ли говорить о самом АВТОВАЗе, который уже устал опровергать свою причастность к этим викторинам? Тольяттинцы даже опубликовали на официальном сайте информацию с предупреждением о незаконных действиях мошенников, спекулирующих на названии бренда с целью обмана граждан:

— В настоящий момент АВТОВАЗ не проводит каких-либо лотерейных мероприятий и не занимается SMS-рассылкой сообщений, где автомобили LADA фигурируют в качестве призов. Просим сообщать о фактах мошенничества в правоохранительные органы, — бьют тревогу представители Волжского автозавода.

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21 апреля 2017
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