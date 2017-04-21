LADA Vesta попала в лохотрон: как мошенники наживаются на АВТОВАЗе

Жизнь современного общества в социальных сетях, месседжерах и прочих интернетах открывает аферистам колоссальные возможности для обмана доверчивых пользователей. Если вы еще не успели стать одним из миллионов облапошенных «юзеров», то и не торопитесь — мы расскажем о том, как не попасть на уловки активизировавшихся мошенников.

Ну что, любители «полайкать» под фотографиями «отфотошопленных» красавиц в соцсетях, вы еще не получили сообщение о выигранной вами в случайном порядке LADA Vesta? Ждите: то, что оно придет, сомневаться не стоит. Правда, чтобы забрать приз, потребуется внести 0,5−1% от стоимости автомобиля (понятное дело — в топовом исполнении) путем перевода денежных средств на виртуальный кошелек, либо номер мобильного телефона. Согласитесь, вкуснейшее предложение! Да только после того, как денежки будут отправлены на указанные реквизиты, от устроителя чудо-акции вы не получите ни «Весты», ни вестей.