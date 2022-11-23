Так кто же лучше управляет автомобилем: «М» или «Ж»

Когда водители оказываются в неприятном положении на дороге, то всегда эмоциональны в даже непримиримы в попытке найти виноватого. Особенно, если речь идет о спорной ситуации между «рулевыми» мужского и женского полов. Какие только эпитеты при этом не начинают звучать. Приводить их не буду, но вы их наверняка слышали.

При этом обе стороны высказывают предположения не только об умственных способностях того, кто находится за рулем. Они обязательно привязываются к полу участника конфликта. В общем, сплошной сексизм и неполиткорректность. Давайте попробуем разобраться с тем, имеют ли эти обвинения под собой какое-то основание?

Конечно, разница между мужчинами и женщинами очевидна. Все таки, в процессе эволюции мужчины больше отвечали за активные действия типа охоты или борьбы за место под солнцем. В то время как женщины были сильнее нацелены на ведение домашних дел и заботу о потомстве. Но по мере того, как человечество в лучшую для себя сторону меняло среду обитания, половые различия стали меньше проявляться в повседневной деятельности человека.