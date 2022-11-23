Так кто же лучше управляет автомобилем: «М» или «Ж»

Когда водители оказываются в неприятном положении на дороге, то всегда эмоциональны в даже непримиримы в попытке найти виноватого. Особенно, если речь идет о спорной ситуации между «рулевыми» мужского и женского полов. Какие только эпитеты при этом не начинают звучать. Приводить их не буду, но вы их наверняка слышали.
При этом обе стороны высказывают предположения не только об умственных способностях того, кто находится за рулем. Они обязательно привязываются к полу участника конфликта. В общем, сплошной сексизм и неполиткорректность. Давайте попробуем разобраться с тем, имеют ли эти обвинения под собой какое-то основание?
Конечно, разница между мужчинами и женщинами очевидна. Все таки, в процессе эволюции мужчины больше отвечали за активные действия типа охоты или борьбы за место под солнцем. В то время как женщины были сильнее нацелены на ведение домашних дел и заботу о потомстве. Но по мере того, как человечество в лучшую для себя сторону меняло среду обитания, половые различия стали меньше проявляться в повседневной деятельности человека.
Хотя мужчины почему-то по-прежнему думают, что обладают врожденными навыками в любой сфере деятельности. И по управлению автомобилем в частности, даже если у них нет водительского удостоверения. А ведь у человека нет рефлексов по управлению авто. Это, кстати, явно проявляется и во время обучения на курсах контраварийной подготовки, когда опытные водители мужского пола не в состоянии выполнить простейший прием вождения. И долго пытаются спорить с тренером, что это просто невозможно.
Женщины же наоборот — по большей части управляют автомобилем не на рефлексах, а через осмысление ситуации и восприятие информации со стороны авторитетного источника. Возможно, именно поэтому в отдельных случаях они кажутся и медленными, и неуверенными в себе. Но зато в процессе обучения они очень быстро начинают осваивать новые для себя приемы вождения. И их прогресс на фоне мужской половины населения, как правило, более ощутим. Что же мы получаем?
Мужчины лучше умеют действовать в экстренных ситуациях, но по причине завышенной самооценки и оказываются в них намного чаще. Кстати, любопытный факт. По статистике ГИБДД за 2022 год, мужчины попадали в ДТП в 6 раз чаще, чем женщины. А почему? Да потому, что дамы более адекватно воспринимают свой собственный уровень мастерства и стараются не выходить за пределы разумного поведения за рулем. Правда, в экстренных ситуациях они чаще склонны к панике и отказу от управления.
Так что, мужчины — это рефлексы на первом месте, а разум — на втором. У женщин же все наоборот. В итоге в спокойной дорожной ситуации я бы отдал предпочтение именно женщинам. И если бы они на дороге составляли большинство, аварий было намного меньше.
Мужчины же ведут себя уверенней, когда вождение осуществляется в сложных условиях, требующих быстрой и частой реакции на возникающие проблемы. Поэтому, в автомобильном спорте, именно они составляют абсолютное большинство.
Хотя, история знает и другие примеры. Например, Мишель Мутон в 1982 году стала вице-чемпионом мира по ралли и до сих пор пользуется непререкаемым авторитетом в мире автомобильного спорта.