Почему современные системы ABS не спасают от аварий

Существуют типичные проблемы, характерные для начала зимы, когда под колесами автомобилей появляется первый лед, но водители еще не адаптировались к этому сложному покрытию. При этом даже при невысоком коэффициенте сцепления с дорогой современные автомобили умеют неплохо разгоняться. Однако за любым разгоном следует торможение. И в этот момент нас настигают проблемы.
Предположим, перед вами внезапно появилось препятствие. Вы резко нажимаете на педаль тормоза в надежде получить хорошее замедление, а его нет. Система ABS старательно «стрекочет» в попытках затормозить автомобиль, но эффективность замедления намного ниже ваших ожиданий. Вы начинаете нервничать и инстинктивно нажимаете на педаль еще сильней. Что не дает никакого эффекта. Но если аварии все-таки не случается, вы можете обратить внимание еще на один любопытный момент. Когда скорость автомобиля снизится почти до скорости пешехода, интенсивность замедления станет еще меньше и последние метры тормозного пути автомобиль как будто специально ускорится. Видимо, исключительно для того, чтобы пощекотать вам нервы. В чем же дело?
А в том, что разработанная специально для скользких покрытий, система ABS именно на них работает недостаточно эффективно. Это связано с тем, что ее принцип работы основан на реакции на ошибку водителя. Ошибка, как правило, связана с избыточным нажатием на педаль тормоза. Она приводит к блокировке колес и автомобиль вместо эффективного замедления начинает безвольно скользить. Распознав проблему, система ABS снижает давление в тормозном механизме заблокированного колеса, давая ему возможность покатиться. После чего тормозной механизм опять его блокирует. В результате такого импульсного режима работы во время торможения, колесо находится в одном из трех состояний блокировка, разблокировка и начало качения.
Причем, эффективное замедление происходит только в момент начала его блокировки колеса. А если под колесами голый лед, то промежуток времени: при котором оно эффективно тормозит, будет очень коротким. Поскольку на разблокировку тяжелого и инерционного колеса при низком коэффициенте сцепления уходит слишком много времени. А во время экстренного торможения у нас его, как правило, нет. Но и это еще не все.
Задумывались ли вы над тем, откуда система ABS узнает о том, что колесо заблокировалось? За это отвечает специальный датчик, взаимодействующий с вращающимся вместе с колесом зубчатым диском. Но проблемой такого решения является то, что на скоростях ниже 4—5 км/ч датчик уже не в состоянии быстро определить — катится колесо или нет. Поэтому система ABS отключается, а вот водитель, продолжающий давить на тормоз, наглухо блокирует все четыре колеса. В результате эффективность торможения резко снижается. Возникает резонный вопрос как справиться с этими недостатками ABS? А очень просто.
В случае интенсивного торможения после первого резкого нажатия на педаль тормоза и активации системы ABS, мы начинаем аккуратно уменьшать усилие на педали до тех пор, пока работа системы из непрерывного режима не перейдет в эпизодический. То есть вместо постоянной вибрации вы почувствуете на педали лишь отдельные толчки. Это говорит о том, что все колеса находятся на пределе сцепление с дорогой и торможение стало максимально эффективным. А в конце тормозного пути, когда ABS перестанет работать, можно самому перейти в импульсный режим торможения, максимально активно нанося короткие удары по педали. Что позволит вам существенно сократить длину тормозного пути на зимних покрытиях. Однако для приобретения подобного навыка желательно пройти специальную подготовку на курсах повышения водительского мастерства.