Почему современные системы ABS не спасают от аварий

Существуют типичные проблемы, характерные для начала зимы, когда под колесами автомобилей появляется первый лед, но водители еще не адаптировались к этому сложному покрытию. При этом даже при невысоком коэффициенте сцепления с дорогой современные автомобили умеют неплохо разгоняться. Однако за любым разгоном следует торможение. И в этот момент нас настигают проблемы.

Предположим, перед вами внезапно появилось препятствие. Вы резко нажимаете на педаль тормоза в надежде получить хорошее замедление, а его нет. Система ABS старательно «стрекочет» в попытках затормозить автомобиль, но эффективность замедления намного ниже ваших ожиданий. Вы начинаете нервничать и инстинктивно нажимаете на педаль еще сильней. Что не дает никакого эффекта. Но если аварии все-таки не случается, вы можете обратить внимание еще на один любопытный момент. Когда скорость автомобиля снизится почти до скорости пешехода, интенсивность замедления станет еще меньше и последние метры тормозного пути автомобиль как будто специально ускорится. Видимо, исключительно для того, чтобы пощекотать вам нервы. В чем же дело?

А в том, что разработанная специально для скользких покрытий, система ABS именно на них работает недостаточно эффективно. Это связано с тем, что ее принцип работы основан на реакции на ошибку водителя. Ошибка, как правило, связана с избыточным нажатием на педаль тормоза. Она приводит к блокировке колес и автомобиль вместо эффективного замедления начинает безвольно скользить. Распознав проблему, система ABS снижает давление в тормозном механизме заблокированного колеса, давая ему возможность покатиться. После чего тормозной механизм опять его блокирует. В результате такого импульсного режима работы во время торможения, колесо находится в одном из трех состояний блокировка, разблокировка и начало качения.