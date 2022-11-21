Насколько страшен занос автомобиля и как с ним бороться

Напомним, что занос — это ситуация, когда скользящие задние колеса пытаются обогнать передние, в результате чего кузов автомобиля начинает менять свое положение на дороге. Для обычного водителя такая ситуация почти всегда оказывается стрессовой и может приводить к неадекватным действиям. Отсюда и большое количество аварий в начале зимы. Отчего же возникает занос?

Тут все просто. Если вы управляете заднеприводным автомобилем, то избыточное нажатие на педаль газа даже при минимальном угле поворота передних колес может спровоцировать пробуксовку задних с их активным скольжением наружу поворота. При управлении передним приводом с такой же проблемой водитель может столкнуться в том случае, если при начале поворота руля резко отпустит газ. Если же в вашем распоряжении полный привод, то занос может возникнуть как от избыточного, так и от недостаточного газа в зависимости от темпа и амплитуды поворота руля.

Но, в любом случае, чем ниже коэффициент сцепления, тем выше вероятность столкнуться с этой проблемой. А насколько занос опасен? Дело в том, что он переводит автомобиль в так называемый режим экстрауправляемости. Иными словами, машина начинает слишком активно менять направление движения, вызывая испуг «рулевого». Но самое главное в том, что автомобиль при этом все равно остается контролируемым. Просто необходимо понимать как нужно действовать.