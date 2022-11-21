Насколько страшен занос автомобиля и как с ним бороться

Напомним, что занос — это ситуация, когда скользящие задние колеса пытаются обогнать передние, в результате чего кузов автомобиля начинает менять свое положение на дороге. Для обычного водителя такая ситуация почти всегда оказывается стрессовой и может приводить к неадекватным действиям. Отсюда и большое количество аварий в начале зимы. Отчего же возникает занос?
Тут все просто. Если вы управляете заднеприводным автомобилем, то избыточное нажатие на педаль газа даже при минимальном угле поворота передних колес может спровоцировать пробуксовку задних с их активным скольжением наружу поворота. При управлении передним приводом с такой же проблемой водитель может столкнуться в том случае, если при начале поворота руля резко отпустит газ. Если же в вашем распоряжении полный привод, то занос может возникнуть как от избыточного, так и от недостаточного газа в зависимости от темпа и амплитуды поворота руля.
Но, в любом случае, чем ниже коэффициент сцепления, тем выше вероятность столкнуться с этой проблемой. А насколько занос опасен? Дело в том, что он переводит автомобиль в так называемый режим экстрауправляемости. Иными словами, машина начинает слишком активно менять направление движения, вызывая испуг «рулевого». Но самое главное в том, что автомобиль при этом все равно остается контролируемым. Просто необходимо понимать как нужно действовать.
И здесь мы не будем говорить о спортивных приемах вождения, поскольку для обычного человека прежде всего важны безопасность и контроль над ситуацией. Конечно, в современных авто есть ассистенты активной безопасности. Однако парадокс в том, что чем более скользко становится под колесами, тем менее эффективно они работают. Ведь, по сути, они имеют дело только с небольшими по площади пятнами контакта колес со скользкой дорогой. Почему?
Да потому что они могут только перераспределять вектор крутящего момента между осями и колесами или тормозить. Но именно зимой, на льду, мы сталкиваемся с минимальным коэффициентом сцепления и у электронных помощников просто нет возможности эффективно влиять на ситуацию. Так что зимой водитель по-прежнему властелин своей судьбы. При реакции на занос мы должны прежде всего устранить его причину.
У заднего привода это, повторимся, избыточный газ. Значит, его нужно уменьшить. И синхронно с этим повернуть руль в сторону заноса. По мере стабилизации автомобиля плавно возвращаем руль к положению «прямо».
Для переднего привода, при возникновении заноса, мы должны добавить газ вплоть до пробуксовки, а руль направить в сторону желаемого направления движения. И после стабилизации автомобиля руль становится в положение «прямо», а вот газ до уровня рабочих оборотов уменьшается плавно.
Применительно к полному приводу мы должны использовать слегка избыточный газ и поворот руля в сторону заноса с его мягким возвратом к прямому положению. Однако без специальной тренировки достаточно тяжело воспользоваться этими советами.
Поэтому, «АвтоВзгляд» рекомендует в случае неуверенности в своем мастерстве воспользоваться, при возникновении заноса, торможением с синхронным поворотом руля в необходимом направлении. Что позволит и снизить скорость, и стабилизировать автомобиль.