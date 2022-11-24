Почему в столичных пробках начали продавать гигантских игрушечных гусей

Столичный административно-экскаваторный молот упорядочивания всего и вся так до сих пор и не смог справиться с единственным бизнес-феноменом анархического типа — с торговлей в автомобильных пробках и заторах вразнос. Все видели смуглых ребят, днями напролет нюхающих выхлопные газы в процессе дефилирования между рядами еле-еле ползущих машин.

В преддверии 8 марта они предлагают сидящим в машинах людям прикупить букетик-другой мимозы. На майские праздники эти респектабельные господа вооружаются пучками георгиевских ленточек и флажков, а также стопками патриотичных наклеек на кузова автомобилей из серии «можем повторить».

Летом они переквалифицируются в продавцов мороженого и предлагают его скучающим в заторах водителям — прямо из переносных термоларей. День десантника привносит в их «лавку» символику и атрибутику российских ВДВ. Под Новый Год они «впаривают» в заторах сомнительного качества гирлянды, петарды и бенгальские огни.

Как правило, все логично. Но иногда ассортимент предлагаемого товара вызывает у автомобилистов самый настоящий когнитивный диссонанс.