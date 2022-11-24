Почему в столичных пробках начали продавать гигантских игрушечных гусей

Столичный административно-экскаваторный молот упорядочивания всего и вся так до сих пор и не смог справиться с единственным бизнес-феноменом анархического типа — с торговлей в автомобильных пробках и заторах вразнос. Все видели смуглых ребят, днями напролет нюхающих выхлопные газы в процессе дефилирования между рядами еле-еле ползущих машин.
В преддверии 8 марта они предлагают сидящим в машинах людям прикупить букетик-другой мимозы. На майские праздники эти респектабельные господа вооружаются пучками георгиевских ленточек и флажков, а также стопками патриотичных наклеек на кузова автомобилей из серии «можем повторить».
Летом они переквалифицируются в продавцов мороженого и предлагают его скучающим в заторах водителям — прямо из переносных термоларей. День десантника привносит в их «лавку» символику и атрибутику российских ВДВ. Под Новый Год они «впаривают» в заторах сомнительного качества гирлянды, петарды и бенгальские огни.
Как правило, все логично. Но иногда ассортимент предлагаемого товара вызывает у автомобилистов самый настоящий когнитивный диссонанс.
Так, автор этих строк буквально несколько дней назад столкнулся с тем, что «заторные коробейники» пытались организовать массовую распродажу большущих мягких игрушек в виде гусей. Судя по реакции людей, сидящих в соседних авто, у них это тоже не укладывалось в голове.
Вроде бы, «год гуся» у нас пока ни по какому календарю не приближается. И даже в заокеанский День благодарения — с его массовым забоем индеек — игрушечно-гусиная тема не сильно вписывается. Разве что какой-нибудь потенциальный эмигрант перед отлетом в США захочет потренироваться в высоком искусстве убийства домашней птицы — на массо-габаритной модели длинношеих, так сказать… Не говоря уже о том, что большой плюшевый гусь — далеко не самая востребованная вещь при эксплуатации автомобиля.
В качестве более-менее внятного объяснения в голову приходит, разве что, версия, согласно которой, какой-то цыганский барон по случаю стал обладателем целого вагона игрушек. И теперь понуждает своих «сотрудников» реализовать их любыми способами. Либо это такой корпоративный тренинг: мол, пока не распродашь партию вообще никому не нужной ерунды, до серьезного бизнеса (мороженого, мимоз и гирлянд) допущен не будешь…