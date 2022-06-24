Можно ли по закону перекрывать своим автомобилем проезд обочечникам

«Обочечники» — это отдельная каста водителей, которая не уважает и не считается с мнением большинства. Эдакие хозяева жизни в стальной скорлупе, считающие, что если они едут в тонированной машине, то им можно примерно все. И это сильно раздражает законопослушных водителей, которые, в свою очередь, исчерпав терпение, стараются препятствовать нарушителям, перегораживая им проезд. Но насколько это правомерно, и не окажутся ли такие действие правильных водителей противоправными? Что ж, давайте разберемся в отношениях тех, кто любит пылить по обочине и тех, кто послушно стоит в пробке.

Начнем с того, что движение по обочине — незаконно, и за это предусмотрен штраф в 1500 рублей. Но «обочечники», если они ездят одним и тем же маршрутом, как правило, знают, где их могут поджидать «гаишники» и камеры, загодя вклиниваются в стройные ряды законопослушных граждан, чем еще больше раздражают. Но, как бы то ни было, их пропускают, ошибочно руководствуясь правилом помехи справа. И никто не вспоминает о том, что действует оно только в том случае, когда оба транспортных средства двигаются с соблюдением ПДД. «Обочечник» же, если он не на автомобиле коммунальных и дорожных служб, двигается с нарушением правил, а посему уступать ему дорогу не требуется. Впрочем, тут уж каждый решает для себя сам.