Как распознать автомобиль «новых» автоподставщиков

Криминальный бизнес на дорогах, увы, продолжает существовать и бороться с этим непросто. Поскольку очень часто, оказавшись в непонятной ситуации, человек склонен договориться на месте, нежели затевать длительные разбирательства с привлечением представителей закона. Чем, собственно, злоумышленники и пользуются. И несмотря на то, что они обладают хорошими профессиональными навыками и пытаются маскироваться под обычных водителей, есть признаки, по которым их можно легко идентифицировать.
Прежде всего, это внешний вид автомобиля. Как правило, это транспортное средство, относящееся к категории бизнес- и представительского класса. Авто, скорее всего, будет достаточно свежим, но не из последнего поколения модели. Причем на машине будут заметны следы мелких ДТП: криво висящий бампер, царапины на крыльях и тому подобное. Часто его стекла сильно затонированы. А экипаж обычно состоит из несколько человек.
Кстати, к любым тонированным авто лучше всегда относится с подозрением. Ведь это явное нарушение ПДД, которое без проблем фиксируется любым сотрудником ДПС. И если владелец машины с черными стеклами гаишников не боится, значит плюсы от этого игнорирования Правил перевешивают финансовые потери от взаимодействия с законом.
Второй признак автоподставщиков — манера движения в потоке. Лихие ребятя двигаются вплотную к вам, часто и, на первый взгляд, бестолково маневрируя. Таким образом они провоцируют ответную реакцию с вашей стороны. Например, такой автомобиль может долго двигаться в параллельной полосе, плавно смещаясь в слепую зону. Часто с выключенными фарами и габаритами для того, чтобы снизить свою заметность. Часто это происходит именно в тот момент, когда вам необходимо совершить маневр. Также, внезапно занимая место перед вами, бандиты могут использовать хитрые приемы торможения.
Например, без нажатия на педаль тормоза сбрасывать скорость, переключаясь на пониженные передачи. Или даже задействуя «ручник». Таким образом, усыпляя вашу бдительность, злодеи незаметно сокращают дистанцию. И если вы на это не реагируете, то доводят ситуацию до ДТП резко тормозя. Так что автомобиль, слишком «профессионально» двигающийся в потоке с минимальными дистанцией и интервалом: должен вызывать у вас подозрение. Впрочем, автоподставщики далеко не всегда устраивают ДТП.
Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что существуют варианты, при которых «заботливые» граждане начинают сигнализировать вам на ходу, что у вас что-то сломалось. Делается это с встревоженным выражением на лицах и с подчеркнуто активной жестикуляцией. Стоит этому верить или нет — решать конечно вам.
Однако точно не стоит сразу экстренно тормозить и съезжать на обочину. Сначала желательно провести самостоятельную экспресс-диагностику прямо на ходу, оценив поведение авто. И если с машиной действительно что-то не так, можно припарковаться. Но желательно делать это там, где присутствуют люди. Например, на заправке.
Если добрые самаритяне останавливаются рядом и начинают активно предлагать свою помощь или услуги сервиса, который совершенно случайно расположен буквально за углом, то это точно подстава. Кстати, в этом случае злоумышленники часто используют недорогие и видавшие виды авто. Впрочем, обсуждать тех, кто, создавая видимость проблемы, караулит добычу на обочине — смысла нет. Ведь их старательные инсталляции и моноспектакли давно приелись и легко распознаются.