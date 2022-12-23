Как распознать автомобиль «новых» автоподставщиков

Криминальный бизнес на дорогах, увы, продолжает существовать и бороться с этим непросто. Поскольку очень часто, оказавшись в непонятной ситуации, человек склонен договориться на месте, нежели затевать длительные разбирательства с привлечением представителей закона. Чем, собственно, злоумышленники и пользуются. И несмотря на то, что они обладают хорошими профессиональными навыками и пытаются маскироваться под обычных водителей, есть признаки, по которым их можно легко идентифицировать.

Прежде всего, это внешний вид автомобиля. Как правило, это транспортное средство, относящееся к категории бизнес- и представительского класса. Авто, скорее всего, будет достаточно свежим, но не из последнего поколения модели. Причем на машине будут заметны следы мелких ДТП: криво висящий бампер, царапины на крыльях и тому подобное. Часто его стекла сильно затонированы. А экипаж обычно состоит из несколько человек.

Кстати, к любым тонированным авто лучше всегда относится с подозрением. Ведь это явное нарушение ПДД, которое без проблем фиксируется любым сотрудником ДПС. И если владелец машины с черными стеклами гаишников не боится, значит плюсы от этого игнорирования Правил перевешивают финансовые потери от взаимодействия с законом.