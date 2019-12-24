Простой способ жестко наказать автохама или «учителя» на дороге

Дорожные «учителя» — народ крайне ранимый и ярко переживающий всякое несовершенство окружающего мира. Не дай Бог, если ваша машина ненароком перестроилась в ряд, по которому едет «учитель», на слишком малой для его обостренного восприятия дистанции.
Либо вы едете с недостаточно высокой (по его мнению) скоростью. Или посмели не притормозить и вообще не освободили дорогу, когда «учителю» вздумалось по ней проехать. Обида — смертельная! Смыть ее «учитель» может лишь единственным способом — подрезав и резко затормозив перед капотом машины своего обидчика.
Жертвы подобного «учительства» ведут себя по-разному. Кто-то в страхе пережидает, пока агрессор «выпустит пар» и потеряет к нему интерес, кто-то сам пытается «учить» «учителя» его же собственными методами. Однако в такой ситуации есть иной проверенный способ организовать «учителю» проблемы, потрепав ему нервы и отняв изрядное количество времени. При чем, не прибегая ни к физической силе, ни к опасным маневрам на дороге.
Все очень просто. Есть такой телефонный номер вызова экстренных служб — 112. Колл-центры, принимающие звонки на него, организованы во всех регионах России. Допустим, вас на трассе оттормаживает один из описанных выше индивидуумов.
Берем телефон, набираем 112 и сообщаем оператору, что вы находитесь там-то и там-то, и наблюдаете странное поведение на дороге другой машины с госномером таким-то: неадекватные перестроения, резкие беспричинные торможения, виляние в полосе и тому подобное. Не исключено, что водитель странной машины либо пьян, либо находится под воздействием каких-то интересных веществ, — предполагаете вы в беседе с сотрудником экстренной службы.
И просите представителя 112 передать информацию о вероятно пьяном водителе патрульной службе ДПС. Главное при таком звонке — точно и четко сообщить оператору где именно и в каком направлении следует машина нашего потенциального «алкаша». Информация о нем немедленн отправится дежурному подразделения ГИБДД, отвечающего за участок дороги, где вы и «учитель» повстречались. И если поблизости или впереди по ходу его движения находится экипаж ДПС, потенциального алкаша за рулем обязательно постараются отловить и проверить ваше предположение.
Кроме того, за многими водителями-неадекватами тянется шлейф из нарушений ПДД и неоплаченных штрафов. Подобного рода «клиенты» тоже интересны сотрудникам ДПС — как минимум с точки зрения составления протокола о неуплате штрафа. Ведь за это положено свое наказание — еще один штраф, но уже в двойном объеме от суммы задолженности перед государством.