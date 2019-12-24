Простой способ жестко наказать автохама или «учителя» на дороге

Дорожные «учителя» — народ крайне ранимый и ярко переживающий всякое несовершенство окружающего мира. Не дай Бог, если ваша машина ненароком перестроилась в ряд, по которому едет «учитель», на слишком малой для его обостренного восприятия дистанции.

Либо вы едете с недостаточно высокой (по его мнению) скоростью. Или посмели не притормозить и вообще не освободили дорогу, когда «учителю» вздумалось по ней проехать. Обида — смертельная! Смыть ее «учитель» может лишь единственным способом — подрезав и резко затормозив перед капотом машины своего обидчика.

Жертвы подобного «учительства» ведут себя по-разному. Кто-то в страхе пережидает, пока агрессор «выпустит пар» и потеряет к нему интерес, кто-то сам пытается «учить» «учителя» его же собственными методами. Однако в такой ситуации есть иной проверенный способ организовать «учителю» проблемы, потрепав ему нервы и отняв изрядное количество времени. При чем, не прибегая ни к физической силе, ни к опасным маневрам на дороге.

Все очень просто. Есть такой телефонный номер вызова экстренных служб — 112. Колл-центры, принимающие звонки на него, организованы во всех регионах России. Допустим, вас на трассе оттормаживает один из описанных выше индивидуумов.