Кнутом и пряником: 3 совета, как общаться с неадекватным водителем

Иван говорит, что в своем проекте каждый день сталкивается с нарушителями на дорогах и далеко не все из них адекватные. Если не повезет, вы можете столкнуться с человеком агрессивно настроенным, а конфликт опасен для вас.

Отсюда первый совет: не поддавайтесь на провокации, держитесь спокойно и уверенно. В проект обратился водитель, рассказавший свою историю. Он спокойно вел машину, когда через три сплошные на него выехал неадекватный водитель, начал подрезать, а потом резко остановился посреди трассы. Затем выскочил из авто, начал бить кулаками по машине нашего героя и кричать на него. Когда гражданин вышел разобраться, неадекватный водитель брызнул ему перцовым баллончиком в лицо и уехал.

Мы ежедневно можем столкнуться с невменяемым человеком, в том числе с тем, кто садится нетрезвыми за руль или нарушает ПДД, и не можем быть на 100% застрахованы от реакции подобного индивидуума, потому что зачастую эти люди нетрезвы, психически нездоровы и вы не знаете, что с ними происходит. Поэтому надо понимать, что с такими нужно общаться аккуратно.