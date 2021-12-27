Кнутом и пряником: 3 совета, как общаться с неадекватным водителем

Иван говорит, что в своем проекте каждый день сталкивается с нарушителями на дорогах и далеко не все из них адекватные. Если не повезет, вы можете столкнуться с человеком агрессивно настроенным, а конфликт опасен для вас.
Отсюда первый совет: не поддавайтесь на провокации, держитесь спокойно и уверенно. В проект обратился водитель, рассказавший свою историю. Он спокойно вел машину, когда через три сплошные на него выехал неадекватный водитель, начал подрезать, а потом резко остановился посреди трассы. Затем выскочил из авто, начал бить кулаками по машине нашего героя и кричать на него. Когда гражданин вышел разобраться, неадекватный водитель брызнул ему перцовым баллончиком в лицо и уехал.
Мы ежедневно можем столкнуться с невменяемым человеком, в том числе с тем, кто садится нетрезвыми за руль или нарушает ПДД, и не можем быть на 100% застрахованы от реакции подобного индивидуума, потому что зачастую эти люди нетрезвы, психически нездоровы и вы не знаете, что с ними происходит. Поэтому надо понимать, что с такими нужно общаться аккуратно.
Не надо идти на прямую конфронтацию, пытаться конфликтовать, лезть с кулаками или угрожать, чтобы не нарваться на еще большую агрессию. В лучшем случае вас обматерят, а в худшем нападут и могут быть необратимые последствия. Важно помнить, что закон на вашей стороне и если вам угрожают, пытаются испортить имущество, достаточно это зафиксировать и обратиться в ГИБДД или полицию.
По возможности сообщите в полицию о нарушении или неадекватном поведении. Если произошла авария или нападение, то набирайте службу 102 и вызывайте ГИБДД на место инцидента. Если человек изначально настроен неадекватно, сходу проявляет признаки агрессии: пытается устроить драку, разбить машину или еще что-то, мы рекомендуем не выходить из авто и вызывать полицию, чтобы стражи правопорядка разбирались с этой ситуацией, а агрессивный человек не нанес вам вред.
Важно иметь видеорегистратор в машине, который будет фиксировать происходящее, чтобы потом в суде можно было доказать, что человек пытался нанести вам порчу имущества, или снимать происходящее на телефон. Фиксируйте факты нарушений и в сложных ситуациях обращайтесь за помощью к юристам.
Апеллируйте к закону. Если вы встретились лицом к лицу с угрозами, кулаками или насилием, важно заручиться поддержкой окружающих. Например остановить проезжающую мимо машину, привлечь внимание пешехода и попросить зафиксировать происходящее. И, повторимся, как можно скорее вызвать сотрудников полиции.
Очень важно действовать в рамках закона, не опуститься до уровня этих людей, не угрожать и не бить, иначе вы автоматически становитесь нарушителем и закон не на вашей стороне. К сожалению, у нас не очень работают законы по самообороне, поэтому вам будет сложно доказать, кто прав, а кто виноват, так что лучше сводить конфликт до минимума.
Важно понимать что многие гонщики — адреналиновые наркоманы, часто люди с психическими проблемами: зависимые, у нас большинство неадекватных числятся в наркодиспансерах. Осознавайте, что их цель — это испытать прилив адреналина, поэтому они будут делать все, чтобы вы отреагировали и ударили первым, тогда они уже со спокойной совестью смогут вас избить или еще что-то.
Они ждут, чтобы вы легализовали их агрессивные поступки и намеренно провоцируют вас на агрессию. Как и наркотики, им нужна еще одна доза, только адреналина. Не становитесь их дилерами, не позволяйте вас провоцировать.