Почему ни в коем случае нельзя проливать кофе на пол автомобиля

Кто хотя бы однажды не проливал какую-нибудь жидкость на пол или обшивку своей или чужой машины? Дело житейское, бывает. Даже если и останется пятно, всегда можно обратиться к услугам автомойки и заказать химчистку салона, которая ликвидирует все следы произошедшего. Пролитый кофе — это, по сути, вода с относительно небольшим содержанием растворенных в ней вкусных веществ. Попав на пол или на обшивку, она, как правило, впитывается в поверхность и остается в материале до тех пор, пока не высохнет естественным путем. У большинства автомобилей все в порядке с антикоррозийной обработкой даже внутренних поверхностей кузова, и появлению ржавчины на них из-за кофейного инцидента не грозит.

Но нюанс тут в другом, а именно в электронике, которой напичканы современные автомобили. Ведь не секрет, что по полу кузова любой легковушки сейчас проложены сотни метров проводов, связывающих абсолютно все электрические и электронные устройства машины. Они подключены друг к другу и всевозможным электронным блокам с помощью специальных концевых разъемов. И все это электрическое хитросплетение скрывается от глаз автомобилиста под слоем ковролина. Когда на него проливают какую-то жидкость, влага рано или поздно попадает и на «концевики». И в конце концов, проникает внутрь, вызывая коррозию контактов в них, а потом и в жгутах проводов.