Почему ни в коем случае нельзя проливать кофе на пол автомобиля

Кто хотя бы однажды не проливал какую-нибудь жидкость на пол или обшивку своей или чужой машины? Дело житейское, бывает. Даже если и останется пятно, всегда можно обратиться к услугам автомойки и заказать химчистку салона, которая ликвидирует все следы произошедшего. Пролитый кофе — это, по сути, вода с относительно небольшим содержанием растворенных в ней вкусных веществ. Попав на пол или на обшивку, она, как правило, впитывается в поверхность и остается в материале до тех пор, пока не высохнет естественным путем. У большинства автомобилей все в порядке с антикоррозийной обработкой даже внутренних поверхностей кузова, и появлению ржавчины на них из-за кофейного инцидента не грозит.
Но нюанс тут в другом, а именно в электронике, которой напичканы современные автомобили. Ведь не секрет, что по полу кузова любой легковушки сейчас проложены сотни метров проводов, связывающих абсолютно все электрические и электронные устройства машины. Они подключены друг к другу и всевозможным электронным блокам с помощью специальных концевых разъемов. И все это электрическое хитросплетение скрывается от глаз автомобилиста под слоем ковролина. Когда на него проливают какую-то жидкость, влага рано или поздно попадает и на «концевики». И в конце концов, проникает внутрь, вызывая коррозию контактов в них, а потом и в жгутах проводов.
Для начала это приводит к поя влению всевозможных «глюков» в электросистеме автомобиля, когда «гниющие» соединения и провода создают незапланированные электрические контакты. Если проблему запустить, то подмоченные кабели со временем могут и вовсе перегнить. Пролитый некогда в салоне кофе в состоянии стать «соломинкой, переломившей спину верблюду» в свете процессе выхода из строя еще и электронных блоков управления в машине.
Дело в том, что на полу салона многих легковых автомобилей обычно «живут» еще и такие устройства, как блок управления подушками безопасности, блок комфорта (отвечает за работу стеклоподъемников,освещение в машине, регулировку и обогрев зеркал, открывание-закрывание замков дверей) и прочие. Эти компоненты и так вынуждены подолгу работать в условиях повышенной сырости из-за влаги, которую регулярно заносят в салон водитель и пассажиры. Их преждевременный выход из строя может ускориться, если к стандартному уровню влажности прибавится еще и стакан кофе, нечаянно пролитый на ковролин. При этом следует помнить, что как и блоки управления в салоне, так и жгуты проводов зачастую не производятся сторонними заводами автокомплектующих. Это означает, что их замена частенько бывает возможна лишь на оригинальные запчасти.
Последние и раньше пугали автовладельцев своей дороговизной, а в свете последствий украинских событий стали стоить на вес золота и даже дороже. Таким образом, пролитый в салоне машины кофе может оказаться самой настоящей диверсией, способной в одночасье разорить автовладельца.