Почему профессиональные водители пьют напитки только из своих стаканов

Портал «АвтоВзгляд» подробно рассказывал, что по полу кузова любой легковушки сейчас проложены сотни метров проводов, связывающих абсолютно все электрические и электронные устройства машины. Соответственно, когда на ковролин проливают какую-то жидкость, влага рано или поздно попадает на «концевики» проводов. И в конце концов, проникает внутрь контактов, вызывая коррозию…
Однако неаккуратное употребление напитков грозит и другими проблемами. Давайте вместо легкового автомобиля представим большой грузовик, который несется по трассе. Водитель отвлекается на глоток кофе из картонного стаканчика и в этот момент многотонная махина влетает на мост, стыки плит которого дорожники сделали по принципу «и так сойдет». Кабина содрогается, и изрядная порция американо или латте выплескивается аккурат на руль.
Такие случаи из собственной практики может поведать, пожалуй, каждый дальнобойщик. У одних дело закангивалось отказом кнопок, расположенных на «баранке», у других после кофейного «душа» клавиши работали, но начинали неприятно «залипать». После таких злоключений наученные горьким опытом водители навсегда отказывались от употребления напитков из стаканов за рулем!
В списках «пострадавших» узлов также встречаются залитые блоки управления микроклиматом, светом и зеркалами. Каждый такой элемент стоит немалых денег. Для примера приведем даже не магистральный тягач, а обычную «Газель Бизнес», у которой пульт управления климатикой нынче стоит от 10 000 рублей. Для большегрузных иномарок подобные элементы обойдутся гораздо дороже.
Поэтому «попил кофе — поехал дальше» — пожалуй, самое главное правило, которое одинаково подходит как для водителей грузовиков, так и для пилотов легковушек. А если уж очень хочется порадовать себя глотком ароматного напитка, можно воспользоваться секретом опытных путешественников и шоферов: наливать жидкость не в картонный стаканчик, а в собственную кружку.
В продаже сейчас имеется преогромное количество качественных термокружек, которые долго держат тепло, а главное — у них предусмотрены «поильники». То есть даже на крутых ухабах из такого стакана не выльется ни капли! Главное — подобрать подходящий диаметр емкости, чтобы он идеально вставал в подстаканник конкретного автомобиля.
При желании можно приобрести вариант… с функцией подогрева — такие стоят ненамного больше. Или заказать нанесение надписи или логотипа. Впрочем, подобный «тюнинг» — исключительное дело вкуса и бюджета. Такая покупка однозначно обезопасит электрику автомобиля (блоки управления, разъемы и тому подобное) от попадания жидкости.