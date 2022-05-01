Почему профессиональные водители пьют напитки только из своих стаканов

Портал «АвтоВзгляд» подробно рассказывал, что по полу кузова любой легковушки сейчас проложены сотни метров проводов, связывающих абсолютно все электрические и электронные устройства машины. Соответственно, когда на ковролин проливают какую-то жидкость, влага рано или поздно попадает на «концевики» проводов. И в конце концов, проникает внутрь контактов, вызывая коррозию…

Однако неаккуратное употребление напитков грозит и другими проблемами. Давайте вместо легкового автомобиля представим большой грузовик, который несется по трассе. Водитель отвлекается на глоток кофе из картонного стаканчика и в этот момент многотонная махина влетает на мост, стыки плит которого дорожники сделали по принципу «и так сойдет». Кабина содрогается, и изрядная порция американо или латте выплескивается аккурат на руль.