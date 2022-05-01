Почему профессиональные водители пьют напитки только из своих стаканов

Фото: pxhere.com.
Современные маркетологи приучили автомобилистов покупать чай, кофе и другие напитки в картонных стаканах. Это красиво и удобно: заехал на АЗС, прихватил стаканчик, а дальше катишь, делая маленькие глоточки. И не надо открывать крышку бутылки. Вот только профессиональные водители осуждают такую привычку.
Ефим Розкин

Портал «АвтоВзгляд» подробно рассказывал, что по полу кузова любой легковушки сейчас проложены сотни метров проводов, связывающих абсолютно все электрические и электронные устройства машины. Соответственно, когда на ковролин проливают какую-то жидкость, влага рано или поздно попадает на «концевики» проводов. И в конце концов, проникает внутрь контактов, вызывая коррозию…

Однако неаккуратное употребление напитков грозит и другими проблемами. Давайте вместо легкового автомобиля представим большой грузовик, который несется по трассе. Водитель отвлекается на глоток кофе из картонного стаканчика и в этот момент многотонная махина влетает на мост, стыки плит которого дорожники сделали по принципу «и так сойдет». Кабина содрогается, и изрядная порция американо или латте выплескивается аккурат на руль.

Фото производителя.

Такие случаи из собственной практики может поведать, пожалуй, каждый дальнобойщик. У одних дело закангивалось отказом кнопок, расположенных на «баранке», у других после кофейного «душа» клавиши работали, но начинали неприятно «залипать». После таких злоключений наученные горьким опытом водители навсегда отказывались от употребления напитков из стаканов за рулем!

В списках «пострадавших» узлов также встречаются залитые блоки управления микроклиматом, светом и зеркалами. Каждый такой элемент стоит немалых денег. Для примера приведем даже не магистральный тягач, а обычную «Газель Бизнес», у которой пульт управления климатикой нынче стоит от 10 000 рублей. Для большегрузных иномарок подобные элементы обойдутся гораздо дороже.

Фото производителя.

Поэтому «попил кофе — поехал дальше» — пожалуй, самое главное правило, которое одинаково подходит как для водителей грузовиков, так и для пилотов легковушек. А если уж очень хочется порадовать себя глотком ароматного напитка, можно воспользоваться секретом опытных путешественников и шоферов: наливать жидкость не в картонный стаканчик, а в собственную кружку.

В продаже сейчас имеется преогромное количество качественных термокружек, которые долго держат тепло, а главное — у них предусмотрены «поильники». То есть даже на крутых ухабах из такого стакана не выльется ни капли! Главное — подобрать подходящий диаметр емкости, чтобы он идеально вставал в подстаканник конкретного автомобиля.

При желании можно приобрести вариант… с функцией подогрева — такие стоят ненамного больше. Или заказать нанесение надписи или логотипа. Впрочем, подобный «тюнинг» — исключительное дело вкуса и бюджета. Такая покупка однозначно обезопасит электрику автомобиля (блоки управления, разъемы и тому подобное) от попадания жидкости.

безопасность дорожного движения, большегрузы, коммерческий транспорт, грузовики
2 мая 2022
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