Нашемарки с китайской начинкой: какие машины скоро увидим в автосалонах

Начнем с родного УАЗа. Уход западных партнеров лишил Patriot автоматической трансмиссии и некоторых электронных систем. Однако сотрудничество Sollers с JAC вселяет надежду. Как заявляют представители бренда, «автомат» вернется в следующем году. Скорее всего, он будет китайский. А еще ждем появления на «Патриоте» и «Профи» 2-литрового дизельного мотора в паре с 6-ступенчатой «механикой». Это будет наддувный агрегат JAC HFC4D, который сейчас ставят на коммерческие фургоны Sollers Atlant и Argo. Мощность — 130 или 139 сил. Что касается ABS, то она будет от фирмы APG (Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & Electronic).
АВТОВАЗ также находит замену западным поставщикам. Антиблокировочную систему тормозов теперь будет поставлять компания Trinova. Первой моделью с ней станет Largus. Затем дойдет очередь до Granta и Vesta. Кстати, после перезапуска «Весты» у нее может вновь появиться двухпедальная версия. На место вариатора Jatco придет китайский аналог. Название производителя трансмиссии пока не раскрывают.
Хорошая новость и для любителей бездорожья. В этом году LADA Niva Legend обзаведется версией Sport. Автомобиль получит не только более мощный силовой агрегат, но и изменения в подвеске. «Нива» обретет 16-клапанный 1,8-литровый мотор мощностью 122 л. с. Речь идет о двигателе ВАЗ−21179, который появился в 2016 году и устанавливался на Vesta и XRAY. А еще усилят задний мост, поставят новые амортизаторы и блокировку заднего межколесного дифференциала.
ГАЗ локализует производство дизельного двигателя G-серии. Это китайский Foton объемом 2,5 л мощностью 149 л. с. Кстати, он на целых 60 кг легче Cummins ISF 2.8. Этого удалось достичь за счет уменьшения рабочего объема, применения стального коленвала и алюминиевой головки блока цилиндров. Привод ГРМ — ременный, а не цепной. Есть и гидрокомпенсаторы, то есть со временем не нужно регулировать клапаны.
Наконец и КамАЗ запустил производство флагманской модели K5, которая родилась из немецкого тягача Mercedes-Benz Actros. Локализация производства в настоящий момент составляет 70—80%, что считается очень неплохим показателем.