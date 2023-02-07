Нашемарки с китайской начинкой: какие машины скоро увидим в автосалонах

Начнем с родного УАЗа. Уход западных партнеров лишил Patriot автоматической трансмиссии и некоторых электронных систем. Однако сотрудничество Sollers с JAC вселяет надежду. Как заявляют представители бренда, «автомат» вернется в следующем году. Скорее всего, он будет китайский. А еще ждем появления на «Патриоте» и «Профи» 2-литрового дизельного мотора в паре с 6-ступенчатой «механикой». Это будет наддувный агрегат JAC HFC4D, который сейчас ставят на коммерческие фургоны Sollers Atlant и Argo. Мощность — 130 или 139 сил. Что касается ABS, то она будет от фирмы APG (Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & Electronic).

АВТОВАЗ также находит замену западным поставщикам. Антиблокировочную систему тормозов теперь будет поставлять компания Trinova. Первой моделью с ней станет Largus. Затем дойдет очередь до Granta и Vesta. Кстати, после перезапуска «Весты» у нее может вновь появиться двухпедальная версия. На место вариатора Jatco придет китайский аналог. Название производителя трансмиссии пока не раскрывают.