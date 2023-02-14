Почему российских водителей поголовно заставят отказаться от использования iPhone

Фото: соцсети
Согласно обсуждениям в западной прессе, Apple намерен интегрировать в свою продукцию автоматическую блокировку функционала во время езды на автомобиле. Речь идет об опции «Не беспокоить», которая может эволюционировать. Точнее, деградировать. Но это еще не все…
Лика Затворная

Вечная борьба закона с нарушителями Правил дорожного движения во всем мире дает свои плоды далеко не везде. Если в некоторых странах за мобильный телефон в руке водителя мгновенно оштрафуют, причем на колоссальную сумму, то в иных государствах, включая Россию, санкции «не работают». Они, конечно, есть, но случаев использования смартфонов за рулем меньше не становится. Как же не полистать ленту в Телеграме да не уважить «лайком» сочную брюнетку в соцсетях, пока прозябаешь в заторе. Знакомая история, не так ли?

Согласно ст.12.36 Административного кодекса РФ, использование мобильных телефонов за рулем без гарнитуры и Bluetooth карается штрафом в размере 1500 рублей.

Так вот: «яблочники» решили выступить за безопасность, продолжая активно тестировать функцию, автоматически блокирующую «Айфон» после подключения девайса к штатному головному устройству в автомобиле. Сейчас, напомним, опцию «Не беспокоить» можно настроить индивидуально, после чего телефон будет самостоятельно отправлять людям, пытающимся связаться с абонентом, сообщения о том, что оный в настоящий момент не готов к каким-либо коммуникациям.

Фото: shutterstock.com

​Под стать современным трендам, когда, к примеру, автомобили сами научились показывать пробки и строить маршруты, голосом отправлять электронную почту, а также выдавать нужную информацию из интернета прямо на штатный монитор, создатели iPhone подумывают об очередных мерах, призванных повысить безопасность на проезжей части. А языком больного «айфономанией» русского человека — сделать гаджет попросту бесполезным. Есть необходимость в изучении аккаунтов или общении в месседжерах — остановись. Или же воздержись от использования девайса за рулем.

Впрочем, и без того американский смартфон лишил российских потребителей целого ряда функций. Санкции аукнулись миллионам пользователей неработающими приложениями, отсутствием возможности оплачивать покупки посредством касания платежных терминалов, а также потерей данных облачных сервисов и даже музыки. Поэтому не ровен час, и наши соотечественники начнут массово отказываться от некогда гламурных гаджетов в пользу не менее технологичных китайских аналогов. Последние, к тому же, сильно ниже по цене.

ПДД, безопасность дорожного движения, смартфон, технология, дорога, трасса, гаджеты
14 февраля 2023
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