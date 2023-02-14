Почему российских водителей поголовно заставят отказаться от использования iPhone

Вечная борьба закона с нарушителями Правил дорожного движения во всем мире дает свои плоды далеко не везде. Если в некоторых странах за мобильный телефон в руке водителя мгновенно оштрафуют, причем на колоссальную сумму, то в иных государствах, включая Россию, санкции «не работают». Они, конечно, есть, но случаев использования смартфонов за рулем меньше не становится. Как же не полистать ленту в Телеграме да не уважить «лайком» сочную брюнетку в соцсетях, пока прозябаешь в заторе. Знакомая история, не так ли?

Согласно ст.12.36 Административного кодекса РФ, использование мобильных телефонов за рулем без гарнитуры и Bluetooth карается штрафом в размере 1500 рублей.

Так вот: «яблочники» решили выступить за безопасность, продолжая активно тестировать функцию, автоматически блокирующую «Айфон» после подключения девайса к штатному головному устройству в автомобиле. Сейчас, напомним, опцию «Не беспокоить» можно настроить индивидуально, после чего телефон будет самостоятельно отправлять людям, пытающимся связаться с абонентом, сообщения о том, что оный в настоящий момент не готов к каким-либо коммуникациям.