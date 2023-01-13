Кто опаснее для водителя: пассажир или мобильный телефон

Фото thefinancialexpress.com
Мы прекрасно знаем об опасности использования мобильного телефона при управлении машиной. Хотя почему-то игнорируем все предупреждения и продолжаем активно пользоваться смартфонами за «баранкой». Однако еще реже задумываемся о том, что разговор с пассажиром может оказаться еще опасней. Почему это так, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Егор Васильев

Любопытно, что парадоксальным образом нас штрафуют тогда, когда мы держим телефон возле уха. Хотя именно такой способ коммуницирования наиболее безопасен. А вот когда мобильник крепится на специальных кронштейнах в салоне авто, ситуация сильно меняется. Причем в худшую сторону. Дело в том, что во время диалога нам недостаточно только звукового контакта. Мы на подсознательном уровне одушевляем смртфон, превращая его в некий образ собеседника, и инстинктивно направляем на него свой взгляд. Как только это происходит, качество вождения резко падает.

Хотя мы, на первый взгляд, совсем незначительно смещаем взгляд в сторону от лобового стекла. Отсюда и большое количество аварий там, где у людей много мобильных гаджетов. То есть в мегаполисах. В результате появляются рекомендации по запрету использования подобных устройств в авто. То есть разговаривать за рулем нельзя? Ну почему же. Есть же пассажиры. Почему бы не поговорить с ними? По крайней мере, этого нам пока не запрещают. Выходит, что живой собеседник лучше телефона или хотя бы безопаснее его с точки зрения вождения? К сожалению, это совсем не так.

В случае общения с человеком, водитель уже на инстинктивном уровне будет во время разговора пытаться налаживать с ним и зрительный контакт. И, в отличие от мобильника, для того, чтобы посмотреть на пассажира, направление взгляда смещается уже на 90 градусов. В результате дорога оказывается в области периферического зрения. А оно очень плохо выделяет объекты и способно различать только что-то яркое или быстрое. Причем если разговор начинает носить эмоциональный характер, фокус внимания начинает резко смещаться от управления автомобилем к диалогу.

Фото maxmeyerslaw.com

А если пассажир начинает активно спорить или вызывать негативные эмоции, поездка превращается в лотерею. Резко меняется стиль управления машиной — в худшую сторону. Меняется восприятие реальности. Даже изначально аккуратный водитель может совершенно незаметно для себя начать лихачить. Подрезать остальных или пытаться въехать в поворот на более высокой скорости. Поэтому портал «АвтоВзгляд» рекомендует избегать эмоциональных разговоров за рулем. И во время диалога не направлять взгляд на собеседника.

Зрение водителю необходимо исключительно для того, чтобы управлять т/с. Ведь при помощи глаз мы получаем до 70% информации об окружающем мире. то есть, повторимся, не стоит вступать в эмоциональные разговоры или споры. Не надо пытаться говорить и на сложные темы, требующие интеллектуальных усилий. Это также может негативно повлиять на качество вождения. Не просто так в автобусах висят объявления с просьбой не отвлекать водителя разговорами во время поездки.

Хотя простой и доброжелательный диалог еще никому не вредил. Правда, не стоит забывать о том, что если вы начинаете общаться, то желательно снизить скорость. Это даст вашему интеллекту чуть больше времени для того, чтобы успеть переключиться от общения к вождению в случае возникновения проблем.

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13 января 2023
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