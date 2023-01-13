Кто опаснее для водителя: пассажир или мобильный телефон

Любопытно, что парадоксальным образом нас штрафуют тогда, когда мы держим телефон возле уха. Хотя именно такой способ коммуницирования наиболее безопасен. А вот когда мобильник крепится на специальных кронштейнах в салоне авто, ситуация сильно меняется. Причем в худшую сторону. Дело в том, что во время диалога нам недостаточно только звукового контакта. Мы на подсознательном уровне одушевляем смртфон, превращая его в некий образ собеседника, и инстинктивно направляем на него свой взгляд. Как только это происходит, качество вождения резко падает.
Хотя мы, на первый взгляд, совсем незначительно смещаем взгляд в сторону от лобового стекла. Отсюда и большое количество аварий там, где у людей много мобильных гаджетов. То есть в мегаполисах. В результате появляются рекомендации по запрету использования подобных устройств в авто. То есть разговаривать за рулем нельзя? Ну почему же. Есть же пассажиры. Почему бы не поговорить с ними? По крайней мере, этого нам пока не запрещают. Выходит, что живой собеседник лучше телефона или хотя бы безопаснее его с точки зрения вождения? К сожалению, это совсем не так.
В случае общения с человеком, водитель уже на инстинктивном уровне будет во время разговора пытаться налаживать с ним и зрительный контакт. И, в отличие от мобильника, для того, чтобы посмотреть на пассажира, направление взгляда смещается уже на 90 градусов. В результате дорога оказывается в области периферического зрения. А оно очень плохо выделяет объекты и способно различать только что-то яркое или быстрое. Причем если разговор начинает носить эмоциональный характер, фокус внимания начинает резко смещаться от управления автомобилем к диалогу.
А если пассажир начинает активно спорить или вызывать негативные эмоции, поездка превращается в лотерею. Резко меняется стиль управления машиной — в худшую сторону. Меняется восприятие реальности. Даже изначально аккуратный водитель может совершенно незаметно для себя начать лихачить. Подрезать остальных или пытаться въехать в поворот на более высокой скорости. Поэтому портал «АвтоВзгляд» рекомендует избегать эмоциональных разговоров за рулем. И во время диалога не направлять взгляд на собеседника.
Зрение водителю необходимо исключительно для того, чтобы управлять т/с. Ведь при помощи глаз мы получаем до 70% информации об окружающем мире. то есть, повторимся, не стоит вступать в эмоциональные разговоры или споры. Не надо пытаться говорить и на сложные темы, требующие интеллектуальных усилий. Это также может негативно повлиять на качество вождения. Не просто так в автобусах висят объявления с просьбой не отвлекать водителя разговорами во время поездки.
Хотя простой и доброжелательный диалог еще никому не вредил. Правда, не стоит забывать о том, что если вы начинаете общаться, то желательно снизить скорость. Это даст вашему интеллекту чуть больше времени для того, чтобы успеть переключиться от общения к вождению в случае возникновения проблем.