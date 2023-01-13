Кто опаснее для водителя: пассажир или мобильный телефон

Любопытно, что парадоксальным образом нас штрафуют тогда, когда мы держим телефон возле уха. Хотя именно такой способ коммуницирования наиболее безопасен. А вот когда мобильник крепится на специальных кронштейнах в салоне авто, ситуация сильно меняется. Причем в худшую сторону. Дело в том, что во время диалога нам недостаточно только звукового контакта. Мы на подсознательном уровне одушевляем смртфон, превращая его в некий образ собеседника, и инстинктивно направляем на него свой взгляд. Как только это происходит, качество вождения резко падает.

Хотя мы, на первый взгляд, совсем незначительно смещаем взгляд в сторону от лобового стекла. Отсюда и большое количество аварий там, где у людей много мобильных гаджетов. То есть в мегаполисах. В результате появляются рекомендации по запрету использования подобных устройств в авто. То есть разговаривать за рулем нельзя? Ну почему же. Есть же пассажиры. Почему бы не поговорить с ними? По крайней мере, этого нам пока не запрещают. Выходит, что живой собеседник лучше телефона или хотя бы безопаснее его с точки зрения вождения? К сожалению, это совсем не так.

В случае общения с человеком, водитель уже на инстинктивном уровне будет во время разговора пытаться налаживать с ним и зрительный контакт. И, в отличие от мобильника, для того, чтобы посмотреть на пассажира, направление взгляда смещается уже на 90 градусов. В результате дорога оказывается в области периферического зрения. А оно очень плохо выделяет объекты и способно различать только что-то яркое или быстрое. Причем если разговор начинает носить эмоциональный характер, фокус внимания начинает резко смещаться от управления автомобилем к диалогу.