Последний день зимы 2022/2023 года ознаменовался — давайте называть вещи своими именами — широкомасштабной атакой украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру России. С утра стало известно о том, что несколько бандеровских «тарахтелок» со взрывчаткой бесславно врезались в белгородские многоэтажки. К счастью, не сумев даже взорваться при этом. Зато в Туапсе — это Краснодарский край, на минуточку — два дрона-камикадзе еще советского производства чуть не уничтожили нефтебазу. Пострадала только бойлерная, но все равно — неприятно.

Самое же интересное обнаружилось около газораспределительной станции в окрестностях деревни Губастово, что в городском округе Коломна. Там сегодня утром зацепился за деревья и упал еще один хохлятский ударный беспилотник, уже опознанный как модель UJ−22 Airborne. Как видим, ущерб от массированной атаки укродронов оказался минимальным. Но сам факт того, что самолетик, способный нести до 20 кг взрывчатки, фактически беспрепятственно добрался до Подмосковья, наводит на всякие нехорошие мысли.

Прежде всего о том, что на ПВО и военных в этой ситуации «катить бочку» бессмысленно. «Тарахтелка» UJ−22 Airborne — очень маленькая цель с дальностью полета до 800 км. Которая двигалась явно на минимально возможной высоте, «облизывая» складки местности. Засечь ее в таких условиях крайне маловероятно.