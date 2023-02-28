Чем обернутся возможные атаки украинских беспилотников для российских автомобилистов

Последний день зимы 2022/2023 года ознаменовался — давайте называть вещи своими именами — широкомасштабной атакой украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру России. С утра стало известно о том, что несколько бандеровских «тарахтелок» со взрывчаткой бесславно врезались в белгородские многоэтажки. К счастью, не сумев даже взорваться при этом. Зато в Туапсе — это Краснодарский край, на минуточку — два дрона-камикадзе еще советского производства чуть не уничтожили нефтебазу. Пострадала только бойлерная, но все равно — неприятно.
Самое же интересное обнаружилось около газораспределительной станции в окрестностях деревни Губастово, что в городском округе Коломна. Там сегодня утром зацепился за деревья и упал еще один хохлятский ударный беспилотник, уже опознанный как модель UJ−22 Airborne. Как видим, ущерб от массированной атаки укродронов оказался минимальным. Но сам факт того, что самолетик, способный нести до 20 кг взрывчатки, фактически беспрепятственно добрался до Подмосковья, наводит на всякие нехорошие мысли.
Прежде всего о том, что на ПВО и военных в этой ситуации «катить бочку» бессмысленно. «Тарахтелка» UJ−22 Airborne — очень маленькая цель с дальностью полета до 800 км. Которая двигалась явно на минимально возможной высоте, «облизывая» складки местности. Засечь ее в таких условиях крайне маловероятно.
Да и поставить по комплексу ПВО на всех возможных путях подлета таких штуковин к каждому объекту топливной или промышленной инфраструктуры — дело нереальное. Это означает, что груженые взрывчаткой мелкие укродроны могут прилететь практически по любым целям на расстоянии как минимум 600—700 км от линии боевого соприкосновения.
То есть под угрозой взрыва 20-килограммов летающей пакости могут находиться, например, липецкое производство китайских «электричек» «Эволют». Или калужский автомобильный кластер. Хотя гораздо более вероятной мишенью могут стать нефтебазы и АЗС в угрожаемой области. 20 кг взрывчатки для нормального автосборочного предприятия закончатся, как максимум, лишь большой дыркой в крыше цеха. Зато могут разом спалить тысячи тонн бензина на нефтебазе. Громко и ярко. Или оставить без газа целый район — если попадут по газораспределительному узлу.
Таким образом, новая террористическая тактика укров может обернуться для рядового автовладельца запада европейской части России как минимум перебоями с горючим. И всеми прелестями военизированного (назовем это так) положения в окрестностях его жилища.