Зачем почтальонов заставляют пересаживаться на праворульные автомобили

Представить себе автомобиль с рулем «в бардачке» на магистралях США сложно. Старинный Jaguar или Aston Martin, как у месье Бонда, разве что. Или стремительную «японку», повторяющую культовые модели из фильма «Форсаж». Иных вариантов, кажется, не бывает, поскольку домашний американский рынок крайне щедр, а дешевые банковские программы обеспечивают исключительно прикладное использование машины: взял в кредит, три года откатал, сдал, взял новую, продолжаешь платить. И так всю жизнь.

Ну какой тут может быть правый руль, спрашивается? А он есть. Причем — в государственных учреждениях. В маленьких американских городках такие автомобили действительно встречаются, притом — двойной удар ниже пояса — американских же брендов. Если говорить точнее, то, как правило, это Jeep Wrangler. Но зачем?

Несмотря на изначальную — по крайне мере, на логическом уровне — нерациональность такого решения, «праворукие» машины приобретает для своих сотрудников почтовая служба США. Разносчики писем, передвигаясь по маршруту на авто с «зеркальным» салоном, могут «загружать» почтовые ящики граждан, что называется, не вставая с кресла. Именно поэтому «мэйлбоксы» устанавливаются в Америке около проезжей части. Да и запускать свежую газету в дверь получателя в лучших традициях голливудских фильмов гораздо проще, когда сидишь справа.