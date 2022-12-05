Зачем некоторые водители вешают на зеркало заднего вида пакет

Внимательный и опытный шофер знает о происходящем на дороге куда больше, чем видно глазами. Рация — это, конечно, хорошо и удобно, но можно разобраться и без нее. Надо лишь знать «язык дороги». Моргнула «встречка» — либо «погаси» дальний свет, либо жди засады. Фура включила поворотник на прямой и не снижает скорость? Левый — смело обгоняй, правый — не лезь, идет поток. «Аварийкой» благодарим, одним коротким «дальним» — принимаем благодарность.

Такое общение у водителей есть в любой точке земного шара, но для распознавания сигнала, если вы оказались на чужой территории, нужно не только его увидеть, но и знать «перевод». А он в каждой стране может быть свой.

Скажем, наши вечные «друзья», американцы, имеют собственный, совершенно непохожий на наш автомобильный язык. Яркий пример — пакет на внешнем, уличном зеркале заднего вида. Это сигнал от жены, что пора ехать в магазин, или от соседа, который планирует вечером зайти? А может, это какой-то местный, глубоко локализованный вид «развода»? Мол, снимаешь пакет, а там нечто незаконное и «если что — вызываем копов». Нет, все гораздо проще.