Огребут все: новый банковский кризис в США ударит по российскому авторынку

Сначала о сути коллизии. Есть в американской Калифорнии такой банк — Silicon Valley Bank (SVB). Вернее, уже был. Специализировался на обслуживании всяких стартаперов и обитателей Кремниевой долины — как компаний, так и ее хайтеколюбивых жителей. И вот он лопнул, оставив пробоину в финансовой системе США размером в 200 млрд. долларов. Вслед за ним, чуть ли не на следующий день, рухнул еще один тамошний региональный банк — нью-йоркский Signature Bank. От него потери меньше — «всего лишь» 110 млрд. долларов. В принципе ерунда — для глобальных-то американских финансов. Но тут важен контекст.

Подавляющее большинство штатовских финансовых структур держит огромную часть активов (фактически деньги своих вкладчиков) в ценных госбумагах — зарабатывая и себе, и клиенту на доходах с процентов по ним. Но недавно американский регулятор повысил ключевую процентную ставку. После этого госбумажки стали невыгодным вложением средств, и народ бросился массово их продавать, выводя таким образом свои средства «в кэш».

У вышеназванных банков не хватило ресурсов на выполнение таких операций клиентов, и возникла преддефолтная ситуация. Вкладчики с инвесторами узнали о ней и уже толпами, на панике, пошли за деньгами. В итоге — большой бабах и резонанс в СМИ. А после этого занервничали и клиенты прочих относительно небольших кредитных организаций США.