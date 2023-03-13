Огребут все: новый банковский кризис в США ударит по российскому авторынку

Сначала о сути коллизии. Есть в американской Калифорнии такой банк — Silicon Valley Bank (SVB). Вернее, уже был. Специализировался на обслуживании всяких стартаперов и обитателей Кремниевой долины — как компаний, так и ее хайтеколюбивых жителей. И вот он лопнул, оставив пробоину в финансовой системе США размером в 200 млрд. долларов. Вслед за ним, чуть ли не на следующий день, рухнул еще один тамошний региональный банк — нью-йоркский Signature Bank. От него потери меньше — «всего лишь» 110 млрд. долларов. В принципе ерунда — для глобальных-то американских финансов. Но тут важен контекст.
Подавляющее большинство штатовских финансовых структур держит огромную часть активов (фактически деньги своих вкладчиков) в ценных госбумагах — зарабатывая и себе, и клиенту на доходах с процентов по ним. Но недавно американский регулятор повысил ключевую процентную ставку. После этого госбумажки стали невыгодным вложением средств, и народ бросился массово их продавать, выводя таким образом свои средства «в кэш».
У вышеназванных банков не хватило ресурсов на выполнение таких операций клиентов, и возникла преддефолтная ситуация. Вкладчики с инвесторами узнали о ней и уже толпами, на панике, пошли за деньгами. В итоге — большой бабах и резонанс в СМИ. А после этого занервничали и клиенты прочих относительно небольших кредитных организаций США.
Поэтому теперь среди кандидатов на вылет в трубу по вышеописанной схеме называют еще несколько банков: First Republic Bank (активы — 213 млрд. долларов), Western Alliance Bancorporation (активы — 67,8 млрд.), Pacwest Bancorp (41,3 млрд.), Customers Bancorp (20,9 млрд.), Webster Financial Corporation (71,3 млрд.). В сумме — еще несколько сотен миллиардов долларов потенциальных потерь.
Печаль в том, что сами банки не виноваты в этой ситуации. Она — следствие финансовой политики американской ФРС (заокеанского аналога нашего Центробанка), регулярно повышающего ключевую процентную ставку. Поэтому под удар сейчас попадают вообще все кредитные учреждения в Соединенных Штатах.
Что это означает для России? Да ничего хорошего, даже несмотря на то, что мы практически отрезаны от финансовой системы США. Заокеанские власти уже пообещали, что потери всех пострадавших вкладчиков будут возмещены из госбюджета. Так что выход напрашивается стандартный для современной Америки: они тупо «напечатают» еще денег — эмитируют новые «зеленые фантики». Которые в конечном счете впрыснутся в мировую экономику и обесценят доллар.
Радоваться этому совершенно не стоит, поскольку большинство расчетов за импортируемые в Россию машины и запчасти происходит в долларах. Обесценятся они — пропорционально вырастут и долларовые цены на все ввозимое в нашу страну. Соответствующее подорожание произойдет в рублевых прайсах и на китайские автомобили, и на детали в автомагазинах, и на импортные комплектующие, поступающие на тот же АВТОВАЗ.
Но есть в происходящем за океаном и положительные для нас ноты. Сейчас в тамошней власти все усиливается дискуссия о необходимости сокращения трат бюджета. В том числе — и на поддержку боевых действий на Украине. В частности, только на текущий год администрация Джо Байдена планирует потратить на финансирование этого конфликта порядка 45 млрд. долларов.
Но теперь перед госбюджетом нарисовалась необходимость потратить прямо сейчас порядка 300 млрд. — и не на каких-то далеких чубатых туземцев, а на своих собственных граждан-избирателей. С перспективой поддержать своих «обманутых вкладчиков» еще на порядка 500 млрд. долларов, как мы писали выше. В подобной ситуации бюджетное финансирование США войны на Украине вполне может быть подвергнуто ревизии и сокращению. Что наверняка серьезно поспособствует скорейшему завершению СВО победой России и какой-то финализации всего этого затянувшегося безобразия с «небратьями».