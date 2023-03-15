Миллионер из трущоб: кто зарабатывает больше всех на подержанных машинах

Дело в том, что в сегменте «статусных» машин очень сильно ужесточилась конкуренция. Настолько, что без многомиллионных бюджетов и серьезных связей лучше даже не пытаться зайти на этот рынок — себе дороже будет. Где же тогда перекупщикам и подборщикам сегодня зарабатывать? В отрасли, где и «воздуха» больше, и гонорары зачастую выше — в коммерческом транспорте. Особенно — в сегменте тягачей и прочей тяжелой техники.

Для оценки возможного уровня дохода достаточно взглянуть на любую доску бесплатных объявлений и «прикоснуться к прекрасному»: цены на тракторы, комбайны, фуры и прочих «работяг» зашкаливают! Новых машин нет, «китайцы» — в дефиците, а отечественная техника подходит далеко не всем. Страна у нас огромная — организаций, нуждающихся в комтрансе, полно. Вывод: деньги будут.

Однако и в этом сегменте есть свои правила и «фильтры»: толщиномера и броских картинок в социальных сетях недостаточно, чтобы заработать даже первые рубли. Потребуются знания и опыт, понимание устройства грузовиков и слабые места каждой модели, умение пользоваться тахографом и сложным диагностическим оборудованием.

Но игра стоит свеч: сегодня транспортные и логистические компании платят десятки тысяч рублей подборщикам, которые по всей стране ищут для них машины. И этот рынок пока еще не забит сотнями страждущих, что бьются лбами на каждой сделке. Может, пора переквалифицироваться?