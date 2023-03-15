Миллионер из трущоб: кто зарабатывает больше всех на подержанных машинах

Процесс покупки автомобиля сегодня сильно отличается от того, что был до всем известных событий: россияне все реже обращаются в дилерские центры и все чаще — к частным объявлениям. Рынок постепенно перестраивается под «вторичку», поскольку зачастую только в этом сегменте можно найти машину, отвечающую поставленным требованиям. Причем к «бэушкам» присматриваются как «частники», так и вполне себе крупные организации, где совсем другие бюджеты и, как следствие, гонорары для «подборщиков» и перекупщиков.
Дельцы «серой зоны», коей во все времена и при всех флагах был рынок подержанных товаров, прекрасно знают, что в сегменте дешевых легковушек можно сделать капитал только на количестве (что тяжело и долго) или на прямом обмане, на котором очень просто погореть. Да и различные сервисы сегодня значительно усложняют жизнь. Поэтому большинство предпочитает более простой и прибыльный путь — работа с премиальными авто. Хотя простым его тоже уже не назовешь.
Дело в том, что в сегменте «статусных» машин очень сильно ужесточилась конкуренция. Настолько, что без многомиллионных бюджетов и серьезных связей лучше даже не пытаться зайти на этот рынок — себе дороже будет. Где же тогда перекупщикам и подборщикам сегодня зарабатывать? В отрасли, где и «воздуха» больше, и гонорары зачастую выше — в коммерческом транспорте. Особенно — в сегменте тягачей и прочей тяжелой техники.
Для оценки возможного уровня дохода достаточно взглянуть на любую доску бесплатных объявлений и «прикоснуться к прекрасному»: цены на тракторы, комбайны, фуры и прочих «работяг» зашкаливают! Новых машин нет, «китайцы» — в дефиците, а отечественная техника подходит далеко не всем. Страна у нас огромная — организаций, нуждающихся в комтрансе, полно. Вывод: деньги будут.
Однако и в этом сегменте есть свои правила и «фильтры»: толщиномера и броских картинок в социальных сетях недостаточно, чтобы заработать даже первые рубли. Потребуются знания и опыт, понимание устройства грузовиков и слабые места каждой модели, умение пользоваться тахографом и сложным диагностическим оборудованием.
Но игра стоит свеч: сегодня транспортные и логистические компании платят десятки тысяч рублей подборщикам, которые по всей стране ищут для них машины. И этот рынок пока еще не забит сотнями страждущих, что бьются лбами на каждой сделке. Может, пора переквалифицироваться?