Огласите весь список: какие машины и почем подарил водителям параллельный импорт

А автосалонах, повторимся, с каждым днем появляется все больше и больше как известных нам моделей, официальные поставки которых заморожены, так и доселе совершенно незнакомых массовому потребителю.

Причем выбор реально широк: новинки представляют самые разные классы и сегменты. При этом на некоторые из них автоторговцы уже дают приличные скидки. Хотя в ряде случаев этот аттракцион дилерской щедрости даже на дефицитном рынке не срабатывает. И тому есть объяснения.