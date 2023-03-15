Огласите весь список: какие машины и почем подарил водителям параллельный импорт

А автосалонах, повторимся, с каждым днем появляется все больше и больше как известных нам моделей, официальные поставки которых заморожены, так и доселе совершенно незнакомых массовому потребителю.
Причем выбор реально широк: новинки представляют самые разные классы и сегменты. При этом на некоторые из них автоторговцы уже дают приличные скидки. Хотя в ряде случаев этот аттракцион дилерской щедрости даже на дефицитном рынке не срабатывает. И тому есть объяснения.
Во-первых, многие «серые» машины оказались не очень интерестны автолюбителям из-за своей диковинности и сомнительных технических характеристик. А во-вторых, дилеры так и не решили толком вопросы гарантийного и постгарантийного ремонта «параллельных» новинок.
Плюс к этому, в последнее время у некоторых свежеиспеченных владельцев таких транспортных средств возникли сложности с постановкой машины на учет в ГИБДД, поскольку власти начали отзывать выданные на них СБКТС — свидетельства безопасности конструкций транспортных средств.
Есть у «серого» импорта и другие проблемы. О которых, впрочем, вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд» здесь.