Почему обученные жизнью водители всегда возят в багажнике кусок обычного линолеума

Наверняка практически каждый современный водитель периодически сталкивается с потребностью что-либо приклеить в собственном авто. Нет, конечно, если вы из тех, кто пользует исключительно новые машины, а все проблемы решает у мастеров официальных дилеров, то дальше можете не читать. Хотя спешить с закрытием браузера мы бы не советовали.
Вот, к примеру, что прикажете делать, если прямо на ходу у вас надломилась трубка подачи омывающей жидкости на лобовое стекло, треснул бачок с той же «омывайкой» или того хуже — антифризом? Или, скажем, отошел какой-нибудь хомут, повредился патрубок или перетерся шланг? Да-да, подобные проблемы, увы, сегодня характерны даже для новых автомобилей, давно превратившихся в одноразовые.
Что, будете вызывать эвакуатор? А если проблема настигла в глухих полях-лесах? То-то и оно. А между тем, на помощь придет старый дедовский способ, который не потребует от водителя ни средств, ни времени. Записывайте рецепт.
Если поблизости есть магазин, где можно приобрести волшебный тюбик суперклея, то вам несказанно повезло. А вот ежели судьба распорядилась иначе, то «работать» придется подручными материалами. И на такой случай видавшие жизнь водители имеют в багажнике своей машины кусок-другой обычного линолеума.
К слову, в СССР у любого уважающего себя шофера, а по совместительству механика-самоучки, всегда были обрезки по сути единственного в те времена напольного покрытия, а заодно и уайт-спирит, как универсальное «лекарство» от множества проблем.
Так вот: заливаем растворителем мелко порезанные кусочки линолеума, заранее отделенного от тканевой основы, и оставляем чудо-состав на некоторое время в закрытой таре. Подойдет и банка, и бутылка, и обычный спичечный коробок. После того, как субстанция обретет густую форму, напоминающую собой клей а-ля ПВА, можно начинать работу. Получившееся средство отлично скрепит и отколовшийся пластик, и треснувшую резинку, и отошедший хром. Как говорится, дешево и сердито: не благодарите!
Кстати, а знаете ли вы, для чего умные автовладельцы постоянно возят с собой хозяйственное мыло, соль и таблетки аспирина, которые используются отнюдь не для купирования болезней? Тогда вам сюда.