Почему обученные жизнью водители всегда возят в багажнике кусок обычного линолеума

Наверняка практически каждый современный водитель периодически сталкивается с потребностью что-либо приклеить в собственном авто. Нет, конечно, если вы из тех, кто пользует исключительно новые машины, а все проблемы решает у мастеров официальных дилеров, то дальше можете не читать. Хотя спешить с закрытием браузера мы бы не советовали.

Вот, к примеру, что прикажете делать, если прямо на ходу у вас надломилась трубка подачи омывающей жидкости на лобовое стекло, треснул бачок с той же «омывайкой» или того хуже — антифризом? Или, скажем, отошел какой-нибудь хомут, повредился патрубок или перетерся шланг? Да-да, подобные проблемы, увы, сегодня характерны даже для новых автомобилей, давно превратившихся в одноразовые.

Что, будете вызывать эвакуатор? А если проблема настигла в глухих полях-лесах? То-то и оно. А между тем, на помощь придет старый дедовский способ, который не потребует от водителя ни средств, ни времени. Записывайте рецепт.