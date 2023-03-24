Почему обученные жизнью водители всегда возят в багажнике кусок обычного линолеума

Фото: pol-exp.com
В условиях нескончаемого кризиса, когда пояса уже затягивать попросту некуда, бывалые водители все чаще обращаются к лайфхакам из СССР. Быстро, практично и дешево. Не удивляйтесь, но даже лоскуток обычного линолеума может невероятно выручить в дороге. С подробностями — портал «АвтоВзгляд».
Лика Затворная

Наверняка практически каждый современный водитель периодически сталкивается с потребностью что-либо приклеить в собственном авто. Нет, конечно, если вы из тех, кто пользует исключительно новые машины, а все проблемы решает у мастеров официальных дилеров, то дальше можете не читать. Хотя спешить с закрытием браузера мы бы не советовали.

Вот, к примеру, что прикажете делать, если прямо на ходу у вас надломилась трубка подачи омывающей жидкости на лобовое стекло, треснул бачок с той же «омывайкой» или того хуже — антифризом? Или, скажем, отошел какой-нибудь хомут, повредился патрубок или перетерся шланг? Да-да, подобные проблемы, увы, сегодня характерны даже для новых автомобилей, давно превратившихся в одноразовые.

Что, будете вызывать эвакуатор? А если проблема настигла в глухих полях-лесах? То-то и оно. А между тем, на помощь придет старый дедовский способ, который не потребует от водителя ни средств, ни времени. Записывайте рецепт.

Фото: pixabay.com

Если поблизости есть магазин, где можно приобрести волшебный тюбик суперклея, то вам несказанно повезло. А вот ежели судьба распорядилась иначе, то «работать» придется подручными материалами. И на такой случай видавшие жизнь водители имеют в багажнике своей машины кусок-другой обычного линолеума.

К слову, в СССР у любого уважающего себя шофера, а по совместительству механика-самоучки, всегда были обрезки по сути единственного в те времена напольного покрытия, а заодно и уайт-спирит, как универсальное «лекарство» от множества проблем.

Так вот: заливаем растворителем мелко порезанные кусочки линолеума, заранее отделенного от тканевой основы, и оставляем чудо-состав на некоторое время в закрытой таре. Подойдет и банка, и бутылка, и обычный спичечный коробок. После того, как субстанция обретет густую форму, напоминающую собой клей а-ля ПВА, можно начинать работу. Получившееся средство отлично скрепит и отколовшийся пластик, и треснувшую резинку, и отошедший хром. Как говорится, дешево и сердито: не благодарите!

Кстати, а знаете ли вы, для чего умные автовладельцы постоянно возят с собой хозяйственное мыло, соль и таблетки аспирина, которые используются отнюдь не для купирования болезней? Тогда вам сюда.

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24 марта 2023
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