Почему мойка автомобиля весной приведет к серьезным проблемам

Фото из открытых источников
С наступлением солнечных дней многие автолюбители спешат вымыть свои автомобили, дабы смыть с кузова зимнюю грязь и соль, которой щедро поливают дороги. Тем не менее, не стоит спешно отправляться на автомойку. О том, почему весной эта процедура может обернуться неприятностями, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

В марте погода изменчива, потому вселед за оттеперью приходят заморозки. Поэтому в только что помытом автомобиле с утра могут «прихватывать» тормоза. А еще вода скапливается и замерзает в скрытых полостях кузова и дренажных отверстиях. Если дренаж забился грязью, это может привести к тому, что пластиковые водоводы потрескаются. И уже летом, когда тепло, вода без препятстивий проникнет во внутренние полости, скажем, дверей. Со временем это приведет к появлению коррозии, а водитель про это даже догадываться не будет.

После весенней мойки замерзают и замки дверей. Нюанс в том, что открываются они без проблем, а вот закрываться не хотят. Дело в том, что замерзшая пружина, не возвращает фиксатор в нейтральное положение после открытия. Дверь хлопает и снова открывается.

Здесь сложность в том, что пружина просто так не отойдет, ведь в механизм очень трудно добраться. Даже автохимия может не просочиться. Приходится привязывать дверь веревкой и отправляться в теплый бокс, где машина отогреется.

Фото из открытых источников

Практически тоже самое происходит и с лючком бензобака, ведь многие производители делают лючок с запорным механизмом, который приводит в движение трос. Дернул за рычажек в салоне — лючок сзади и открылся. Вот только после мойки этот трос примерзает на холоде. В результате лючок блокируется и не открывается. Если это произошло в дороге, приходится поливать лючок горячей водой.

Наконец, не будем забывать о том, что ночные заморозки вынуждают дорожные службы продолжать обрабатывать проезжую часть противогололедными реагентами. Получается ситуация, когда хорошо вымытый кузов машины контактирует с влагой и солью, и от этого ускоряются химические реакции. Если на немытом автомобиле грязь служила как бы защитным экраном, то у чистого кузова подобной «защиты» нет. От этого окислительные процессы идут быстрее, что ускоряет появление ржавчины.

дешевые машины, бюджетные авто, дорога, автомойка
23 марта 2022
286