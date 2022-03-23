Почему мойка автомобиля весной приведет к серьезным проблемам

В марте погода изменчива, потому вселед за оттеперью приходят заморозки. Поэтому в только что помытом автомобиле с утра могут «прихватывать» тормоза. А еще вода скапливается и замерзает в скрытых полостях кузова и дренажных отверстиях. Если дренаж забился грязью, это может привести к тому, что пластиковые водоводы потрескаются. И уже летом, когда тепло, вода без препятстивий проникнет во внутренние полости, скажем, дверей. Со временем это приведет к появлению коррозии, а водитель про это даже догадываться не будет.

После весенней мойки замерзают и замки дверей. Нюанс в том, что открываются они без проблем, а вот закрываться не хотят. Дело в том, что замерзшая пружина, не возвращает фиксатор в нейтральное положение после открытия. Дверь хлопает и снова открывается.

Здесь сложность в том, что пружина просто так не отойдет, ведь в механизм очень трудно добраться. Даже автохимия может не просочиться. Приходится привязывать дверь веревкой и отправляться в теплый бокс, где машина отогреется.