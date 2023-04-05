Правительство обеспечит владельцев иномарок дешевыми запчастями отвратительного качества

На днях стали известно, что вице-премьер Денис Мантуров разослал главам Минэкономразвития и Минфина Максиму Решетникову и Антону Силуанову, а также заместителю руководителя Минпромторга Василию Осьмакову поручение изучить вопрос создания в России целой отрасли по восстановлению подержанных автозапчастей. Использовать их предполагается в том числе и для ремонта автомобилей в рамках ОСАГО.

Такую идею примерно месяц назад публично «закинули» в правительство страны несколько депутатов. И она там явно укоренилась и «проросла». Судя по всему, куча людей во власти сейчас продолжают верить в то, что в России продолжает бушевать дефицит автокомпонентов для ремонта автомобилей. Это утверждение было справедливо для весны прошлого года, когда исход из России автобрендов и западных компаний-поставщиков действительно создал вакуум в области запчастей для авторемонта.

Сейчас в отрасли уже все давно наладилось, поставки в нашу страну чего угодно и откуда угодно идут. Да, многие автокомпоненты подорожали и они теперь дольше едут к автовладельцу после заказа. Но они есть, причем — любые!