Правительство обеспечит владельцев иномарок дешевыми запчастями отвратительного качества

На днях стали известно, что вице-премьер Денис Мантуров разослал главам Минэкономразвития и Минфина Максиму Решетникову и Антону Силуанову, а также заместителю руководителя Минпромторга Василию Осьмакову поручение изучить вопрос создания в России целой отрасли по восстановлению подержанных автозапчастей. Использовать их предполагается в том числе и для ремонта автомобилей в рамках ОСАГО.
Такую идею примерно месяц назад публично «закинули» в правительство страны несколько депутатов. И она там явно укоренилась и «проросла». Судя по всему, куча людей во власти сейчас продолжают верить в то, что в России продолжает бушевать дефицит автокомпонентов для ремонта автомобилей. Это утверждение было справедливо для весны прошлого года, когда исход из России автобрендов и западных компаний-поставщиков действительно создал вакуум в области запчастей для авторемонта.
Сейчас в отрасли уже все давно наладилось, поставки в нашу страну чего угодно и откуда угодно идут. Да, многие автокомпоненты подорожали и они теперь дольше едут к автовладельцу после заказа. Но они есть, причем — любые!
И на этом фоне правительство теперь грезит аж о целой индустрии, которая, видимо, будет чинить миллионы сломанных иномарочных рулевых реек, турбин, радиаторов, моторов, кондиционеров, генераторов, коробок передач и всего прочего, что можно реанимировать в специализированной мастерской. Ремонт этих «железяк», как правило, сводится к замене старых и изношенных деталей на новые. Иногда, как, например, в случае с головкой блока цилиндров или самим блоком, требуется еще небольшая механообработка, но это не принципиально в данном случае.
Как бы то ни было, для восстановления любого изношенного узла автомобиля нужны специальные запчасти и материалы. И их, в массе своей, производят за рубежом. Ну нет в России предприятий, способных, например, выпускать широкую номенклатуру крыльчаток для турбин легковых машин.
И даже небольшую партию электронно-гидравлических блоков (мехатроников) для роботизированной КП вам у нас никто не изготовит. Потому что создание собственного производства подобных и даже более простых узлов «с нуля» — занятие, требующее специфических и глубоких компетенций, а также много времени и денег.
Чтобы организовать полноценную индустрию ремонта запчастей хотя бы для наиболее массовых в автопарке России моделей авто, нужно будет чуть ли не полностью дублировать практически весь зарубежный автопром (с его мощностями и возможностями) внутри нашей страны. Что не реально. Попытаться, конечно, можно. Но в отсутствии компетенций, нарабатываемых десятилетиями, качество посконных комплектующих для восстановления автомобильных узлов будет отвратительным. Таким же окажется и качество отремонтированных с их использованием агрегатов.
Это понятно любому, кто более-менее связан с автомобильной отраслью. И у вице-премьера Дениса Мантурова таких людей в подчинении должно быть в достатке. Поэтому непонятно, как вообще могло появиться на свет его письмо про индустрию массового восстановления автозапчастей.
Сейчас в России и без него полно мастерских, ремонтирующих практически любые узлы иномарок — с применением импортных компонентов и «расходников». Эта «индустрия» уже прекрасно существует и не требует, чтобы кто-либо ее «создавал» заново.