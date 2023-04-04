Власти отказались от идеи дополнительно наказывать за «пьяное» вождение

Правительственным чиновникам потребовалось каких-то 10 лет, чтобы убедиться: вводить залог за возврат машины протрезвевшему водителю — бессмысленное занятие. Госдума по их просьбе решила отклонить соответствующий проект поправок в КоАП. Идея возвращать со штрафстоянки машины владельцам, попавшимся ранее на пьяной езде, только после внесения ими денежного залога родилась во властных кабинетах аж в 2013 году.

Далее, в 2015-ом, правительство внесло на рассмотрение Госдумы новеллу в КоАП, согласно которой, автомобиль нетрезвого водителя следует безальтернативно отвозить на штрафстоянку. Напомним, что сейчас машину могут забрать родственники или знакомые — не дожидаясь прибытия полицейского эвакуатора. Правительство же предлагало отказаться от этой мягкотелой практики. Под тем предлогом, что она дает возможность пьянчуге по окончании процедур, связанных с полицейским медосвидетельствованием, вновь сесть за руль своего авто.

Для предупреждения такого сценария власти намеревались отправлять авто на штрафстоянку и возвращать его владельцу только после внесения последним залога в размере 30 000 рублей. Эта сумма равна штрафу за езду в состоянии опьянения, который обычно взыскивает с провинившегося драйвера суд — одновременно с лишением гражданина «прав». Предполагалось, что если судья решит снять с водителя обвинение в пьяной езде, залог будет возвращен.

Новелла прошла первое чтение в Госдуме в 2016 году и ожидала второго. Однако «что-то пошло не так», и проект поправок в КоАП «застыл» на этой стадии, сообщает «Коммерсант». Видимо потому, что особой надобности в нем не было и нет. Ведь существующая система наказаний и так неуклонно снижает количество аварий с пострадавшими по вине пьяных рулевых — примерно на 8% ежегодно, если верить статистике ГИБДД.