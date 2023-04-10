Как будут действовать украинские бронеавтомобили после раскрытого СМИ плана контрнаступления

В очередной раз сработала старинная немецкая поговорка: «Was wissen Zwei, wisst Schwein» — «Что знают двое, знает и свинья». С ней, если кто не помнит, 50 лет назад российскую аудиторию познакомил культовый сериал «17 мгновений весны». На сей раза «свиньи» разнесли по всему интернету секретные документы американского «Пентагона» о деталях украинского весеннего «контрнаступа» на российские позиции на Украине. Параллельно выяснилось, что абсолютно всей логистикой и планированием украинских боевых действий рулят американцы, но это так, мелочи…

В любом случае весенняя попытка прорыва ВСУ российских оборонительных позиций вроде как неизбежна. Словно в классической древнегреческой трагедии, чьи герои фактически лишены возможности выбора собственной судьбы и вынуждены следовать причудам воли высших сил. Так и бандеровец обязан будет наступать по воле западных руководителей, а российские войска, соответственно, вынуждены «перемалывать» его.

До недавнего вброса в СМИ украинско-американских «планов наступления» считалось, что оно состоится сразу по нескольким направлениям (основному и отвлекающе-второстепенным) с использованием механизированного «кулака» из сотен бронемашин и танков, поставленных ВСУ из Европы.