Как будут действовать украинские бронеавтомобили после раскрытого СМИ плана контрнаступления

В очередной раз сработала старинная немецкая поговорка: «Was wissen Zwei, wisst Schwein» — «Что знают двое, знает и свинья». С ней, если кто не помнит, 50 лет назад российскую аудиторию познакомил культовый сериал «17 мгновений весны». На сей раза «свиньи» разнесли по всему интернету секретные документы американского «Пентагона» о деталях украинского весеннего «контрнаступа» на российские позиции на Украине. Параллельно выяснилось, что абсолютно всей логистикой и планированием украинских боевых действий рулят американцы, но это так, мелочи…
В любом случае весенняя попытка прорыва ВСУ российских оборонительных позиций вроде как неизбежна. Словно в классической древнегреческой трагедии, чьи герои фактически лишены возможности выбора собственной судьбы и вынуждены следовать причудам воли высших сил. Так и бандеровец обязан будет наступать по воле западных руководителей, а российские войска, соответственно, вынуждены «перемалывать» его.
До недавнего вброса в СМИ украинско-американских «планов наступления» считалось, что оно состоится сразу по нескольким направлениям (основному и отвлекающе-второстепенным) с использованием механизированного «кулака» из сотен бронемашин и танков, поставленных ВСУ из Европы.
Широта номенклатуры самобеглой военной помощи Запада Украине впечатляет. Среди бронемашин, не считая старых «советских» моделей, можно назвать стоящие теперь на вооружении ВСУ БТР−4Е, Bradley, Marder, FV103 Spartan, XA−185, броневики Kipri, VAB, HMMWV, «Казак», Husky TSV, MaxxPro, Stryker, AMX10 и прочие. А помимо привычных танков семейств Т−60 и Т−70 в арсенале всушников появились немецкие Leopard и британские Challenger.
И это не считая ствольной и реактивной артиллерии натовских калибров, военных грузовиков, инженерной техники и прочего. Сила, судя по всему, накоплена изрядная. Однако утечки «планов наступления» в прессу, помимо прочего, демонстрируют и принципиальные слабости СВУ. Например, в обеспеченности средствами ПВО и боеприпасами. Понятно, что все это, по-видимому, не было большим секретом для российской разведки.
Однако теперь сторонам конфликта стало кристально ясно: «мы знаем, что они знают, что мы знаем»… Соответственно, неизбежное (вроде как) наступление бандеровцев в той или иной точке линии соприкосновения окончательно стало секретом, «известным свинье». И по этой причине лишилось перспективы успеха, а вместе с ней и смысла.
Но техника-то, для него предназначенная, уже есть в наличии и все продолжает прибывать из-за рубежа! В такой ситуации грех не воспользоваться ее внушительной численностью. Но только нестандартно: можно не собирать ее в легко обнаруживаемые разведкой «кулаки».
А использовать способ быстрых атак группами броневиков, кое-где поддерживаемых танками, но — на всей протяженности линии фронта одновременно. Этакие кавалерийские налеты прошлого в современном исполнении. Вдруг где-нибудь — да удастся проткнуть линию соприкосновения. И тогда можно будет ломануться в нащупанную «ахиллесову пяту» уже всеми подручными силами. Что-то вроде фронтального натиска многотысячных орд варваров на «Китайскую стену» ради прорыва в ее слабых местах.
Без подвижности мотопехоты, обеспечиваемой бронеавтомобилями, такой замысел воплотить в жизнь затруднительно. Следовательно, в конце весны-начале лета, как говорится, ждем-с… Ждем-с чубатых «кочевников» на иностранных БТР и БМП перед российскими «засеками» и «крепостицами» на востоке Украины.