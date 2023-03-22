На каких бронемашинах ВСУ собирается наступать на Крым и Азов

Чуть ли ни «последний и решительный бой» назревает где-то в запорожских степях. Российские и западные аналитики, журналисты, «инсайдеры», военные и вообще все, кому не лень постучать по клавиатуре, чуть ли ни единогласно решили: украинская армия весной-летом этого года просто обязана организовать мощное наступление на россиян.

Чтобы доказать свою боеспособность западным поставщикам денег и оружия и максимально громко протрубить на весь мир об очередной сокрушительной победе бандеровского оружия.

Все понимают, что наиболее рациональным направлением удара может быть прорыв к Азовскому морю. С красивой целью прервать сухопутное сообщение между материковой частью России и Крымом. Скорее всего, ВСУ постараются повторить успех своей харьковской тактики, заключавшейся в быстрых прорывах российской обороны маневренными группами на колесной технике.

Поскольку с танками, несмотря на активные поставки с Запада, у украинцев дела обстоят не особо хорошо, основную роль ударного кулака придется вновь играть легкой «броне» — преимущественно бронетранспортерам и БМП. Причем в «кавалерийской войне», которую, судя по всему, планируют ВСУ, существенная роль будет отведена именно колесной технике.

Советских БТР−80 у укронацистов стараниями российских военных уже практически не осталось. Поэтому сейчас их вооруженные силы насыщены причудливым «коктейлем» из броневиков производства стран НАТО.