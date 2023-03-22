На каких бронемашинах ВСУ собирается наступать на Крым и Азов

Чуть ли ни «последний и решительный бой» назревает где-то в запорожских степях. Российские и западные аналитики, журналисты, «инсайдеры», военные и вообще все, кому не лень постучать по клавиатуре, чуть ли ни единогласно решили: украинская армия весной-летом этого года просто обязана организовать мощное наступление на россиян.
Чтобы доказать свою боеспособность западным поставщикам денег и оружия и максимально громко протрубить на весь мир об очередной сокрушительной победе бандеровского оружия.
Все понимают, что наиболее рациональным направлением удара может быть прорыв к Азовскому морю. С красивой целью прервать сухопутное сообщение между материковой частью России и Крымом. Скорее всего, ВСУ постараются повторить успех своей харьковской тактики, заключавшейся в быстрых прорывах российской обороны маневренными группами на колесной технике.
Поскольку с танками, несмотря на активные поставки с Запада, у украинцев дела обстоят не особо хорошо, основную роль ударного кулака придется вновь играть легкой «броне» — преимущественно бронетранспортерам и БМП. Причем в «кавалерийской войне», которую, судя по всему, планируют ВСУ, существенная роль будет отведена именно колесной технике.
Советских БТР−80 у укронацистов стараниями российских военных уже практически не осталось. Поэтому сейчас их вооруженные силы насыщены причудливым «коктейлем» из броневиков производства стран НАТО.
Пальцев двух рук вполне хватит для перечисления всех моделей подобной техники. Но мы упомянем лишь наиболее массовые ее типы. Начнем с самых компактных — знаменитого американского «хаммера» HMMWV и произведенных на украинском КрАЗе бронеавтомобилях «Казак». В отличии от «американцев», о последнем мало что известно публике. Его выпускали (и, похоже, продолжают делать) на шасси грузовика Iveco.
Капотная компоновка, экипаж из четырех человек, противопульная броня: «Казака» вполне можно считать функциональным аналогом HMMWV. На обе машины, как и на большинство из броневиков, о которых пойдет речь далее, устанавливают самый широкий спектр вооружения: от обычных и крупнокалиберных пулеметов, до автоматических 40-мм гранатометов и даже легких зенитно-ракетных комплексов.
Машины эти достаточно шустрые и маневренные. Но любая современная автоматическая пушка вскрывает их броню с легкостью. Не говоря уже о противотанковых ракетах, минах и полноценной ствольной артиллерии.
Классом выше располагаются машины более тяжелые, построенные по схеме классического грузовика. Среди них назовем британские Husky TSV, американские MaxxPro, турецкие Kirpi 4x4 и незалежный КрАЗ «Спартан», выпускаемый по лицензии канадской компании Streit Group.
Это все т/с с более высоким уровнем бронирования, с конструктивно предусмотренной защитой экипажа от подрыва на минах. Они могут перевозить несколько пехотинцев десанта и нести практически все то же вооружение, что и упомянутые выше их менее крупные собратья. А кроме них еще и автоматические пушки калибром 20 мм и крупнее. Порой их оснащают дистанционно управляемым оружием в необитаемой башенке на крыше.
Такие броневики частенько обвешивают элементами дополнительного бронирования — например, противокумулятивными решетками. Впрочем, от уничтожения выстрелом из банального «советского» РПГ−7 эти ухищрения, как правило, не спасают. В украинских условиях, кстати, выяснилось, что «автомобильного» типа броневики плохо справляются с раскисшим от дождей или талого снега бездорожьем. Оно и понятно: их создавали преимущественно для патрулирования по хорошим дорогам.
В этом смысле более выигрышно смотрятся боевые машины того же типажа, что и российские БТР. Речь идет о трехосном французском AMX10-RC и четырехосных «украинце» БТР−4Е1 и «американце» Stryker. AMX10 на родине оснащается самым разным оборудованием: отт пушек разного типа до средств ПВО. На Украину он поступает в наиболее распространенном варианте колесного танка AMX10-RC со 105-миллиметровой пушкой в башне.
Считается, что его броня выдерживает попадание 30-мм боеприпаса. Насколько это соответствует действительности, очень скоро будет проверено на практике.
Американский БТР Stryker создан на базе канадского бронетранспортера LAV III, который когда-то получился из переделанного швейцарского БТР Piranha III 8x8. На него тоже можно устанавливать кучу совершено разного вооружения. Но считается, что на Украину его поставляют с крупнокалиберным пулеметом в башне или орудием все того же 105-мм натовского калибра. Броня у него «держит» 14,5-мм патрон крупнокалиберного пулемета, а 30-мм снаряд — только при наличии дополнительного навесного бронирования.
Любопытен также украинский БТР−4Е1. Внешне он очень похож на советский БТР−80 и его потомков. Но у него иная внутренняя компоновка. Моторный отсек тут располагается не в корме машины, а в ее центральной части. Это позволило перенести отделение для десанта в корму, обеспечив для солдат более безопасный в бою выход наружу через тыловую дверь, а не через бортовые люки как у советского «прадедушки». Броня без дополнительных навесных элементов способна выдержать выстрел из 12,7-мм крупнокалиберного пулемета, не более.
Судя по всему, ВСУ постарается бросить в решающий бой максимальное количество подобной техники, стараясь компенсировать ее численностью нехватку танков. Но нюанс в том, что, во-первых, местность, по которой им придется наступать открытая. То есть крайне удобная для применения обороняющимися и ствольной артиллерии, и авиации, и пехотных ПТУР, и минных заграждений. Любая бронемашина в подобных условиях рискует очень быстро превратиться в большой «мангал», в котором жарится экипаж вместе с десантниками-пехотинцами.