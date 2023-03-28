«Порвут как грелку»: что ждет британские танки Challenger 2 на Украине

Танк Challenger 2 можно смело назвать типичным продуктом «островной» военной мысли. Своего рода «вещь в себе», построенная людьми, чьи взгляды на бронетехнику заметно отличаются от подходов российских, немецких и даже китайских с японскими специалистов в этой области. Для наглядности расскажем о британском Challenger 2 в сравнении с российским Т−90.
Начнем с бросающегося в глаза — размеров. «Англичанин» просто громаден. Длина его корпуса равна 8,3 метра — на 1,5 метра длиннее «россиянина». И примерно на 25 см выше и шире. По танковым меркам это очень много. Габариты «тянут» за собой и вес машины. У Т−90 боевая масса находится примерно на уровне 48 тонн, а с максимально возможным дополнительным бронеобвесом (решетки, блоки активной брони и т. п.) — никак не более 50 тонн. У Challenger 2 этот показатель с 70 тонн только начинается и в пике доходит до 78 тонн!
Соответственно и максимальная скорость по пересеченной местности у «британца» лишь 40 км/ч — на 10 км/ч меньше, чем у Т−90. То есть с маневренностью у островной техники дела обстоят объективно хуже. А еще большая масса создает дополнительные проблемы при движении по полям-лесам и раскисшему чернозему. И далеко не всякий украинский мостик, по которому «летают» танки российского образца, выдержит 70-тонную британскую «железяку».
Чем славится Challenger 2, так это бронированием. По крайней мере — теоретически. Англичане сделали ставку на накладную броню. Стальной корпус машины покрыт композитной броней под названием «Дорчестер», состоящей из слоев стали и керамики, перемежаемых амортизирующими прокладками. А поверх — еще и блоки динамической защиты и противокумулятивные решетки.
Достоверно известно, что в ходе войны в Ираке Challenger 2 выдерживал до 6—7 попаданий из РПГ−7 и оставался при этом в строю. Тут, кстати, стоит отметить, что сама возможность столько раз бабахнуть по танку из гранатомета ближнего боя подтверждает данные о том, что с обзором у экипажа Challenger 2 есть проблемы. Несмотря на широкоугольные обзорные видеокамеры в башне.
В ходе иракской компании выяснилось, что на этом танке в городскую застройку лучше не соваться — ничего толком не видно из-за громадных «мертвых зон». В полях- пустынях — пожалуйста. А в населенном пункте квалифицированная пехота с ручными гранатометами может быстро и безнаказанно обездвижить «британца», выведя из строя его ходовую часть. Гусеницу же никакой броней не защитишь!
Вот, повторимся, на открытой местности Challenger 2 вполне может «развернуться» — со своей 120-мм нарезной пушкой. Любопытно, что у большинства современных танков орудие гладкоствольное. У нашего Т−90 — в том числе. По идее, «нарезняк» бьет точнее «гладкого ствола» на дальние расстояния. Однако на практике в этом вопросе основную роль играют характеристики приборов наведения и системы управления огнем.
В распоряжении экипажа Challenger имеется баллистический вычислитель с двумя 32-битными процессорами, панорамный прицел с гиростабилизацией в двух плоскостях, лазерный дальномер, а также еще один прицел с ночным и тепловизионным каналом. В принципе то же, что и у его российского оппонента. Можно считать, что на типичных «танковых» дистанциях стрельбы в 2,2—2,5 км., Challenger 2 и Т−90 будут действовать примерно на равных.
Хотя в Ираке был зафиксирован случай удачного попадания из пушки Challenger 2 подкалиберным бронебойным боеприпасом по древнему «советскому» танку Т−55. Но даже если у Challenger 2 и будет преимущество в пушечной дуэли на максимальной дистанции над российским танком, то не особо серьезное. Дело в том, что нарезное орудие «англичанина» не в состоянии стрелять кумулятивными боеприпасами и не приспособлено для запуска управляемых ракет.
Между тем, все современные российские танки имеют возможность использовать такие ПТУР. Что позволяет им уверенно поражать хорошо бронированные цели на дальностях до 5 км. Заговорив о пушке Challenger, нельзя не упомянуть ее уникально древнюю (для современных танков) систему заряжания. Она тут картузная! То есть танкист-заряжающий должен каждый раз поочередно запихнуть в казенник пушки сначала сам снаряд, потом пороховой заряд («картуз»), а затем запальную трубку.
Каково ему это делать на ходу по полю — представьте сами. Поэтому даже в идеальных условиях (с места, с высококлассным и хорошо отдохнувшим заряжающим) чаще одного раза в 8 секунд Челленджер «бабахнуть» не в состоянии. У российских танков автомат заряжания позволяет стрелять из пушки с периодичностью не реже чем раз в 5 секунд: хоть на ходу, хоть с места, хоть как.
По рассказам участников реальных боевых действий, когда в танк попадает даже просто фугасная крупнокалиберная минометная мина или 120-мм артиллерийский снаряд (без пробития брони), экипаж получает мощную контузию. Из-за которой процесс заряжания пушки человеком может растягиваться аж на полминуты и более.
Автомат заряжания, как мы понимаем, контузиям не подвержен. С другой стороны, раздельное хранение «картузов» и снарядов в Challenger 2 снижает вероятность взрыва боекомплекта в случае поражения бронемашины…
Резюмируя все вышесказанное можно сказать, что при встрече Т−90 и Challenger 2 в чистом поле (например, в ходе ожидающегося этой весной наступления ВСУ в Запорожье) шансы на победу в дуэли у российского и британского танков примерно равны и будут во многом зависеть от опыта экипажа, сопутствующих условий и удачи. Что же касается столкновения в условиях населенного пункта, лесопосадок и прочего, то экипажу явно Challenger 2 не позавидуешь.
По некоторым данным, англичане оборудовали все поставленные Украине Challenger 2 системами самоуничтожения — как раз для таких случаев, чтобы их секреты не достались россиянам. В свете этого можно ожидать, что все британские машины, если бандеровцы станут применять их так же как и прочую свою бронетехнику, очень скоро будут выведены из строя и подорваны собственными экипажами.