«Порвут как грелку»: что ждет британские танки Challenger 2 на Украине

Танк Challenger 2 можно смело назвать типичным продуктом «островной» военной мысли. Своего рода «вещь в себе», построенная людьми, чьи взгляды на бронетехнику заметно отличаются от подходов российских, немецких и даже китайских с японскими специалистов в этой области. Для наглядности расскажем о британском Challenger 2 в сравнении с российским Т−90.

Начнем с бросающегося в глаза — размеров. «Англичанин» просто громаден. Длина его корпуса равна 8,3 метра — на 1,5 метра длиннее «россиянина». И примерно на 25 см выше и шире. По танковым меркам это очень много. Габариты «тянут» за собой и вес машины. У Т−90 боевая масса находится примерно на уровне 48 тонн, а с максимально возможным дополнительным бронеобвесом (решетки, блоки активной брони и т. п.) — никак не более 50 тонн. У Challenger 2 этот показатель с 70 тонн только начинается и в пике доходит до 78 тонн!

Соответственно и максимальная скорость по пересеченной местности у «британца» лишь 40 км/ч — на 10 км/ч меньше, чем у Т−90. То есть с маневренностью у островной техники дела обстоят объективно хуже. А еще большая масса создает дополнительные проблемы при движении по полям-лесам и раскисшему чернозему. И далеко не всякий украинский мостик, по которому «летают» танки российского образца, выдержит 70-тонную британскую «железяку».