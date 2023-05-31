Как пассажиры подставляют водителей под огромные штрафы и уголовную ответственность

Впрочем, это лишь ягодки по сравнению с тем, что могут несознательно устроить пассажиры, подведя пилота под колоссальнейшие траты. К примеру, открыть дверь после остановки, не убедившись в безопасности подобных действий. Не посмотрел, что сзади едет машина или велосипедист — держи удар, а шофер — карман. Хорошо, если в столь глупом ДТП еще никто не пострадает. А то ведь до конца своих дней можно гробить собственное здоровье, работая на благо здоровья чужого человека. За железо тоже придется платить, ибо ответственность опять же ложится непосредственно на гражданина, управляющего транспортным средством, а не на тех, кого он подвозил.

Однако самой страшной подставой со стороны пассажира окажется — случайно или специально — оставленный в салоне машины груз, запрещенный к обороту. К таковым относятся оружие и наркотические средства, а также всевозможные биохимические и радиоактивные материалы. Если подобный «сюрприз» увидят правоохранители, то вспоминать эту поездку вы будете еще очень долго.

Скажем, за незаконные хранение и перевозку боеприпасов и оружия отправиться в места лишения свободы придется на срок от трех до пяти лет. О чем доходчиво изложено в ст. 222 Уголовного кодекса. А за наркотики, психотропные вещества и их аналоги, согласно ст. 228 УК РФ, период наслаждения небом в клеточку растянется до 15 лет. Скажем больше: для многих этот срок окажется билетом в один конец! А все потому, что обнаруженный в салоне машины «запрет» по закону автоматом числится за собственником этой самой машины.