Как пассажиры подставляют водителей под огромные штрафы и уголовную ответственность

Начнем, пожалуй, с самого «легкого» — с нарушений ПДД, характерных для пассажиров, за которые расплачиваются водители. К примеру, ремень безопасности. Его игнорирование спутниками шофера аукнется штрафом в 1000 рублей для каждого из непристегнутых, а еще 1000 заплатит сам «рулевой». Согласно ст.12.6 КоАП РФ перевозка пассажиров, побрезговавших использованием ремешка, запрещена. Повез — плати!
Еще одной подставой для драйвера станет желание соседа по салону высунуть голову в окно или открытый люк в крыше. А ведь п.22.8 ПДД не допускает транспортировку людей вне кабины, что по ст.12.23 Административного кодекса предусматривает штраф в размере 1000 рублей. А если в окошко свою «физиономию» высунул ребенок, то заплатить водителю придется 3000 рублей. Юридическим же лицам — все 100 000!
Впрочем, это лишь ягодки по сравнению с тем, что могут несознательно устроить пассажиры, подведя пилота под колоссальнейшие траты. К примеру, открыть дверь после остановки, не убедившись в безопасности подобных действий. Не посмотрел, что сзади едет машина или велосипедист — держи удар, а шофер — карман. Хорошо, если в столь глупом ДТП еще никто не пострадает. А то ведь до конца своих дней можно гробить собственное здоровье, работая на благо здоровья чужого человека. За железо тоже придется платить, ибо ответственность опять же ложится непосредственно на гражданина, управляющего транспортным средством, а не на тех, кого он подвозил.
Однако самой страшной подставой со стороны пассажира окажется — случайно или специально — оставленный в салоне машины груз, запрещенный к обороту. К таковым относятся оружие и наркотические средства, а также всевозможные биохимические и радиоактивные материалы. Если подобный «сюрприз» увидят правоохранители, то вспоминать эту поездку вы будете еще очень долго.
Скажем, за незаконные хранение и перевозку боеприпасов и оружия отправиться в места лишения свободы придется на срок от трех до пяти лет. О чем доходчиво изложено в ст. 222 Уголовного кодекса. А за наркотики, психотропные вещества и их аналоги, согласно ст. 228 УК РФ, период наслаждения небом в клеточку растянется до 15 лет. Скажем больше: для многих этот срок окажется билетом в один конец! А все потому, что обнаруженный в салоне машины «запрет» по закону автоматом числится за собственником этой самой машины.