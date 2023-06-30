Коллапс подкрался незаметно: как автокредиты добьют экономику России

Оговоримся сразу: не удивляйтесь «актуальности» свежего отчета ЦБ РФ. Они там всегда по месяцу «обрабатывают» данные. Итак, согласно ему, по состоянию на 1 мая (да-да, тот самый «свежачок») совокупный долг граждан России перед кредитными организациями составил 30,22 трлн. руб. На конец первого квартала 2023 года этот же показатель находился на уровне 27,8 трлн. А в январе он был еще меньше — 26,9 трлн. Чтобы был понятен порядок цифр: расходы российского бюджета на весь 2023 год запланированы на уровне менее 30 трлн. рублей.

В прессе уже появлялись сообщения, что с начала этого года средний уровень закредитованности (часть дохода, которую человек отдает в счет погашения кредитов) вырос с 35 до 41%. Помните, как мы все поражались абсолютному рекорду по выдаче автокредитов в апреле? Все СМИ протрубили об одобрении отечественными банками автокредитов физлицам на 109,5 млрд. рублей. Это тоже внесло свою лепту в процесс резкого наращивания долгов россиянами. Экономисты говорят, что такая тенденция никуда не делась и когда Центробанк в августе обнародует данные за завершающийся июнь, мы увидим дальнейший рост и долгов, и закредитованности.

Ситуация все сильнее напоминает положение, сложившееся в США к 2008 году на ипотечном рынке. Кредиты тогда выдавали всем желающим. Потом многие из них не могли расплатиться с банками. Накапливающиеся «плохие долги» в конце концов подорвали финансовую устойчивость кредитных организаций.