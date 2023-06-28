Доллар по 90 рублей: авторынок замер в ожидании скачка цен

В России закончился очередной «налоговый период», когда компании-экспортеры вынуждены продавать валюту ради выплат рублевых налогов в бюджет. Немедленно курс рубля покатился вниз. Сегодня пара рубль-доллар дошла до 85 целковых за одного «американца». И многие аналитики заговорили о практически неизбежном скором достижении уровня 90 рублей за доллар. Это при том, что с начала года российская валюта и так «просела» на 20% к «вечнозеленому» и на 26% — к евро.

За последние 12 месяцев доллар вырос к рублю на 58%, а евро — на 59%. Помните, как в конце лета 2022-го банки и власти принялись бесцеремонно заставлять граждан избавляться от этих валют? Вводя ограничения на операции с ними, устанавливая плату за хранение иностранных дензнаков на банковских счетах и применяя прочие «меры защиты сбережений граждан от возможных действий недружественных государств»? На практике, как мы видим, все свелось к «кидалову» владевших валютой россиян на 58—59% от их прежних сбережений.

Но это лирика. Сейчас мы видим, что европейская и американская валюты усилено растут. Российским властям текущая девальвация рубля очень нравится, ведь это — отработанный метод формальной компенсации падения нефтегазовых доходов бюджета. А они, по некоторым оценкам, снизились на 75%. Обесценивание рубля позволит чиновникам представить этот показатель не в столь душераздирающем виде.