Доллар по 90 рублей: авторынок замер в ожидании скачка цен

В России закончился очередной «налоговый период», когда компании-экспортеры вынуждены продавать валюту ради выплат рублевых налогов в бюджет. Немедленно курс рубля покатился вниз. Сегодня пара рубль-доллар дошла до 85 целковых за одного «американца». И многие аналитики заговорили о практически неизбежном скором достижении уровня 90 рублей за доллар. Это при том, что с начала года российская валюта и так «просела» на 20% к «вечнозеленому» и на 26% — к евро.
За последние 12 месяцев доллар вырос к рублю на 58%, а евро — на 59%. Помните, как в конце лета 2022-го банки и власти принялись бесцеремонно заставлять граждан избавляться от этих валют? Вводя ограничения на операции с ними, устанавливая плату за хранение иностранных дензнаков на банковских счетах и применяя прочие «меры защиты сбережений граждан от возможных действий недружественных государств»? На практике, как мы видим, все свелось к «кидалову» владевших валютой россиян на 58—59% от их прежних сбережений.
Но это лирика. Сейчас мы видим, что европейская и американская валюты усилено растут. Российским властям текущая девальвация рубля очень нравится, ведь это — отработанный метод формальной компенсации падения нефтегазовых доходов бюджета. А они, по некоторым оценкам, снизились на 75%. Обесценивание рубля позволит чиновникам представить этот показатель не в столь душераздирающем виде.
Возвращаясь с нашим «баранам», то есть автомобилям, следует иметь в виду: сейчас в автосалонах продаются машины, ввезенные при курсе около 76 рублей за доллар. Следующие партии пойдут на условиях 90 рублей/доллар. Или даже выше — импортеры постараются сыграть на опережение, ради подстраховки заложив в договоры еще более высокие курсы. С помощью нехитрой арифметики можно убедиться, что с прибытием новых партий импортных авто розничные цены на них могут превысить нынешние значения процентов на 20, не менее.
– У ликвидных моделей (например, у китайских машин), ввозимых по параллельному импорту, есть «запас ценовой прочности». Поскольку их сейчас реализуют по завышенным ценам. Но существуют и менее «ходовые» авто (в частности — европейские марки), с которыми имеет теперь смысл работать разве что «под заказ». На их продаже у нас ничего толком не заработаешь. Ни к чему хорошему рост курса не приведет. Предложение будет сужаться, покупательная способность людей падает. Все довольно грустно. Машины, завезенные при старом курсе, постепенно распродаются, а партии, которые уже сейчас едут в Россию, будут реализовываться по совсем другим ценам, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» происходящее руководитель онлайн-аукциона аукциона CarClick Сергей Пиголкин.