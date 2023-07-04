ГИБДД начнет ограничивать «права» человека, уклоняющегося от армии

Гражданина, который сознательно либо по незнанию не пришел по вызову в военкомат, с некоторых пор заносят в специальный государственный реестр уклонистов. Узнать об этом событии ничего не подозревающему россиянину невозможно. А теперь МВД утвердило специальный регламент, по которому водительское удостоверение такого человека автоматически приостанавливает свое действие — не позднее суток с момента получения соответствующего «сигнальчика» от военкомов.
«При поступлении сформированного в едином реестре сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, либо о гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, решения о принятии временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата, в виде ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами (ТС) право на управление ТС в отношении физического лица ограничивается», — сказано в приказе МВД.
Заработает этот правовой механизм уже с 11 июля 2023 года. Заметим, что «приостановка действия» ВУ это совсем не то же самое, что и лишение «прав».
Подобные методы уже достаточно давно применяются в России к должникам-автомобилистам, в отношении которых судебными приставами открыто исполнительное производство. Работник ФССП принимает решение ограничить действие «прав» человека и сообщает о нем ГИБДД, которая «замораживает» действие ВУ до тех пор, пока инициатор этой меры не даст отбой.
Когда при проверке сотрудником ДПС водительских документов выясняется, что действие ВУ гражданина приостановлено по решению судебного пристава, в отношении нарушителя составляют протокол по ст. 17.17 КоАП — за «нарушение установленного в соответствии с законодательством об исполнительном производстве временного ограничения на пользование специальным правом». Она предусматривает наказание либо в виде обязательных работ на срок до 50 часов, либо уже полноценное лишение ВУ на срок до одного года.
Вряд ли в отношении уклонистов можно будет задействовать статью, посвященную нарушениям при исполнительном производстве. Следовательно, такому гражданину, управляющему автомобилем с приостановленным ВУ, встреча с сотрудником ГИБДД будет грозить протоколом по другой статье — по части 1 12.7 КоАП. По ней «управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления ТС» карается всего лишь штрафом в 5000−15 000 рублей.