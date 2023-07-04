ГИБДД начнет ограничивать «права» человека, уклоняющегося от армии

Гражданина, который сознательно либо по незнанию не пришел по вызову в военкомат, с некоторых пор заносят в специальный государственный реестр уклонистов. Узнать об этом событии ничего не подозревающему россиянину невозможно. А теперь МВД утвердило специальный регламент, по которому водительское удостоверение такого человека автоматически приостанавливает свое действие — не позднее суток с момента получения соответствующего «сигнальчика» от военкомов.

«При поступлении сформированного в едином реестре сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, либо о гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, решения о принятии временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата, в виде ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами (ТС) право на управление ТС в отношении физического лица ограничивается», — сказано в приказе МВД.

Заработает этот правовой механизм уже с 11 июля 2023 года. Заметим, что «приостановка действия» ВУ это совсем не то же самое, что и лишение «прав».